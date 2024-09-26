У Києві та на Хмельниччині пролунали повторні вибухи

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками.
У Києві в ніч проти 26 вересня пролунала нова серія вибухів.
Про це інформує Суспільне.
У столиці раніше були зафіксовані ворожі безпілотники.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявили в КМВА.
Також повідомляється про вибухи на Хмельниччині.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частину України охопила повітряна тривога через загрозу безпілотників.
Крім того, ми раніше інформували, що у Київській області було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників.
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