Defense Express: РФ вперше встановила Starlink на "Шахед" – що це означає

Використання супутникового зв’язку надає дрону можливість зворотного зв’язку, передачі даних у реальному часі та зміни польотного завдання навіть на великих відстанях.

Сили оборони знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX.

Про це повідомляє Defense Express.

Цей випадок є першим підтвердженим використанням Starlink у дронах росіян.

На фото, які видання отримало з власних джерел видно супутникову антену, на якій залишились серійні номери. Це має дозволити дослідити канали постачання термінала Starlink.

Використання супутникового зв’язку надає дрону можливість зворотного зв’язку, передачі даних у реальному часі та зміни польотного завдання навіть на великих відстанях.

До цього росіяни вже пробували встановлювати на "Шахеди 4G-модеми з українськими SIM-картами.

Такий зв'язок може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати зібрану інформацію, наприклад, щодо позицій українського ППО.

У виданні пояснюють, що завдяки Starlink та встановленої камери окупанти можуть використати Shahed у ролі далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки та ураження навіть рухомих цілей.

Вибір платформи Shahed для таких цілей може бути пов'язаний з її можливостями щодо дальності польоту у близько 2000 км та значним вільним об'ємом у середині фюзеляжу.

Раніше Ілон Маск заявив, що Росія намагається “заглушити” Starlink в Україні.

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