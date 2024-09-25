На Хмельниччині батько ґвалтував неповнолітніх доньок

У Хмельницькій області чоловіка звинувачують у зґвалтуванні двох доньок та вчиненні щодо них розпусних дій.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Відомо, що обвинувачений є батьком п’ятьох доньок різного віку.

У 2019 році він почав ґвалтувати старшу дівчинку, якій на той час було 14 років, а у травні 2024 року вчинив те саме ще з однією, 15-річною донькою.

Дитина розповіла все бабусі, а та повідомила поліцію.

Прокурорами Кам’янець-Подільської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт за фактами зґвалтування двох власних доньок та вчинення щодо них розпусних дій (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд ухвалив остаточне покарання для жителя Хмельницького, який був засуджений за систематичні ґвалтування та розбещення своїх малолітніх дітей.

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