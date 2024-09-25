В Хмельницкой области отец насиловал несовершеннолетних дочерей

В Хмельницкой области мужчину обвиняют в изнасиловании двух дочерей и совершении относительно них развратных действий.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Известно, что обвиняемый является отцом пятерых дочерей разных возрастов.

В 2019 году он начал насиловать старшую девочку, которой в то время было 14 лет, а в мае 2024 года поступил также еще с одной, 15-летней дочерью.

Ребенок рассказал все бабушке, а та сообщила в полицию.

Прокурорами Каменец-Подольской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт по фактам изнасилования двух собственных дочерей и совершения в отношении них развратных действий (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, ранее Верховный Суд принял окончательное наказание для жителя Хмельницкого, который был осужден за систематические изнасилования и развращение своих малолетних детей.

Читайте также: