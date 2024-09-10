Підлітки зґвалтували хлопчика: спливли нові подробиці справи (відео)

Сексуальне насильство над неповнолітнім! Стали відомі нові подробиці у справі про зґвалтування 12-річного хлопчика на Полтавщині. Омбудсмен виявив ймовірні порушення у судовому розгляді справи, а також опублікував посади поліцейських, яких вже відсторонили від роботи. Нові деталі гучного інциденту – дивіться в ексклюзиві журналістки Людмили Труфин для TSN.UA.

Зґвалтування неповнолітнього

Наприкінці серпня Україну сколихнув моторошний інцидент на Полтавщині. Там підлітки згвалтували 12-річного хлопчика та ще й зафільмували це все на відео! Ці знімки облетіли Мережу. А найдивніше те, що про цю історію всі дізналися в серпні, хоча це трапилося ще у червні.

У дописі, який з’явився у соцмережах 30 серпня, авторка Ярослава Скороход стверджує, що у червні на пляжі в Котельві троє місцевих хлопців вчинили приниження та сексуальне насильство над 12-річним підлітком. Свої дії вони знімали на телефон.

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"Потребуємо розголосу. Всередині червня у Котельві на пляжі "Мусійка" сталась жахлива подія. Але жителі Котелевської громади дізналися про неї лише наприкінці серпня. Троє хлопців знущалися над малолітнім Карпенком Родіоном (вік – 12 років). Спочатку вони побили хлопчика, а потім почали чинити сексуальне насильство. Хлопчика зґвалтували палкою і зняли це на відео (відео неможливо дивитися без сліз, це ЖАХ)”, – йдеться у дописі.

На підтвердження своїх слів вона наводить дані із судового реєстру. Так, у двох постановах зазначено, що хлопці у середині червня вчинили "хуліганські дії" щодо малолітнього, зокрема, ображали його, "примушували оголятися, знімали з нього плавки та принижували".

Як покарали правопорушників?

До відповідальності притягнули батьків двох правопорушників, оскільки вони не досягли 16-річного віку. Їх визнали винними у невиконанні обов'язків щодо виховання дітей та призначили штраф. Одним – у розмірі 850 гривень, інші мають сплатити 1190 гривень! Вони відбулися штрафом! Щодо третього хлопця, який, за словами авторки публікації, теж брав участь у знущанні над підлітком, інформації в реєстрі немає. Вона припускає, що це пов’язано з тим, що він уже досяг 18-річного віку.

“Точно відомо імена двох із трьох юнаків, які знущалися: Нестеренко Антон (вік – 15 років) та Жіхарьов Михайло (учень Котелевсього опорного ліцею #4, вік – 14 років). Припускається, що третій учасник знущань повнолітній (ім'я та прізвище відоме, версія перевіряється). Судове засідання відбулося 07.08.2024 року без участі матері потерпілого, бо її просто не повідомили. Про суд та винесення вироку кривдникам мати потерпілого дізналась лише в кінці серпня (і то завдяки розголосу). Батьки Нестеренка та Жіхарьова відбулися лише адміністративним штрафом – по 850 грн (і це за групове умисне завдавання тілесних ушкоджень та завдання моральної шкоди, а судили по статті "Хуліганство"). Строк подання на апеляцію ще не пройшов, тому закликаю до розголосу та підтримки сім'ї потерпілого!!!” – йдеться у публікації.

Реакція Мережі

Ця історія дуже швидко сколихнула Мережу. Тисячі корситувачів поширили допис Ярослави Скороход. У соцмережах почали вимагати справедливого покарання для кривдників підлітка.

“Винних покарати та ізолювати від суспільства!!! таким не місце в цивілізованому світі!!!”

"Хочеться ще, щоб показали обличчя людей які винесли вирок (штраф 850 грн) за скалічене життя! Я дуже надіюсь на вплив розголосу – цивілізована країна, яка втрачає найкращих людей зараз, не має годувати цих суддів з наших податків! Цю суддю потрібно теж притягувати до відповідальності! Який б**ть штраф! Це злочин, особливо тяжкий! Мені погано стало від прочитано! Які можуть бути штрафи за таке. Ці у***ки мають бути у вʼязниці – надовго! Такі тварі не мають права на шанс нормально існувати у нашому світі цивілізованих людей!”

"Якщо дітям по 15 років, які це вчинили, то їх потрібно відправити у виправну колонію, на батьків накласти арешт на майно і притягнути до кримінальної відповідальності. Наше суспільство таке не простить, це дикі речі, це жах, який пережив 12-річний хлопчик. Це знущання і катування. Це не одна стаття, це декілька кримінальних проваджень”

"Не знаєш, кого тут ненавидіти більше – закон, суддів, корупцію чи цих дітей, які теж, мабуть, не з дуже ок сімей, раз "вміють" таку хрінь творити. Це б**дь так страшно! Дякую, що є соцмережі, які це все виводять на інший рівень, дякую автору за розголос!!! Сподіваюсь, це вбереже і інших від такого жаху, а тим, хто теж пройшов це пекло, дасть сили теж надати розголосу!!! Найбільше, щоб хотілось, це надати хлопчику психологічну допомогу. Сподіваюсь, він зможе з цим жити…”

"Я думаю, всі присутні тут мами зрозуміють точно, що це можуть бути, не дай Бог, наші діти! Я вбʼю за свою дитину, чого б мені це не коштувало! За що воюють наші хлопці? За таких виродків, як оця малолітня падаль і їх тупорилих батьків!? Як взагалі далі жити дитині? Як жити з цим мамі? Сподіваюсь, цих виродків покарають по всій суворості!!!”

Підтримка місцевих

Підтримувати родину постраждалого хлопчика взялися не лише в соцмережах, а й біля місцевого відділку поліції. Як повідомляє "Суспільне", 31 серпня під Котелевським відділенням поліції зібралися близько 20-ти людей, зокрема, матері неповнолітніх дітей. Люди вимагали якісного розслідування та справедливого покарання для кривдників. За словами місцевої мешканки Таїси Фурдунь, вони прийшли підтримати родину постраждалого хлопчика.

"Сьогодні кривдники гуляють спокійно на гойдалках серед наших дітей. І тут зібралися матері, які не задоволені тим, що кривдники гуляють серед наших діток. Вони зараз можуть вчинити з будь-якою дитиною те саме. Нема жодного покарання нікому з цих кривдників. Котелевська суддя закрила це під статтею "Дрібне хуліганство". І кривдники, які зґвалтували дитину, вони заплатили штраф 850 гривень. Не понесли жодного покарання взагалі", – каже жінка.

Як розповіли місцеві Суспільному, 31 серпня матір постраждалого забрали з робочого місця та доправили у поліцію для допиту. Після цього її відвезли у Полтаву для зустрічі з адвокатом. 31 серпня стало відомо, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 153 "Сексуальне насильство". Санкція передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

"Із цього випадку призначили службове розслідування, чому не було виявлено, чому не були внесені відомості до ЄРДР. Думаю, найближчим часом це буде відомо, за законодавством 15 днів. Найближчим часом винні будуть встановлені, хто не вніс, чому адміністративна відповідальність”, – кажуть у поліції.

Реакція омбудсмена

На розголос тоді відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, на місце події виїхав представник Уповноваженого у Полтавській області Владислав Носенко. Він з’ясував, що подія сталася ще в середині червня, однак правоохоронні органи про цей факт дізналися лише 5 серпня. І навіть тоді вони не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців.

"Батьки відбулися штрафом 850 грн! Третього хлопця на той час навіть не намагались встановити. ⁉️З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження? І лише коли ця подія набула суспільного розголосу, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 статті 153 ККУ”, – каже представник омбудсмена.

Нові деталі справи

Лубінець підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності. І вже 10 вересня стало відомо, що прокуратура відсторонила від виконання службових обов’язків керівництво поліції селища Котельва, де трапився інцидент. А все через затримку у розслідуванні щодо вчинення сексуального насильства над 12-річним хлопцем. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. На період службового розслідування від виконання обов’язків відсторонені декілька працівників поліції.

Наказом ГУНП Полтавщини від виконання службових обов’язків на період службового розслідування відсторонені:

начальник сектору поліцейської діяльності у селищі Котельва,

його заступник,

інспектор ювенальної превенції,

заступник начальника поліції Зінькова, який на момент виявлення злочину виконував обов’язки начальника сектору поліцейської діяльності в Котельві.

Лубінець повідомив, що батьки постраждалого хлопчика раніше зверталися до правоохоронців у Котельві зі скаргою про зґвалтування. Однак поліціянти притягли батьків двох неповнолітніх кривдників до адміністративної відповідальності за "хуліганські дії". Після публічного розголосу та втручання Уповноваженого з прав людини прокуратура ініціювала службове розслідування щодо поліцейських, які займалися справою про побиття та зґвалтування неповнолітнього.

"Для встановлення всіх обставин, мій представник у Полтавській області здійснив візит до суду та ознайомився з матеріалами судових справ, у результаті чого виявив низку обставин, які наразі можуть вказувати на наявність підстав для звернення с дисциплінарними скаргами до Вищої ради правосуддя під час розгляду яких буде надана належна правова оцінка діям судів", – повідомив омбудсмен.

Нагадаємо, в середині червня 2024 року на пляжі "Мусійка" біля річки Ворскла поблизу Котельви підлітки примушували 12-річного хлопця оголятися та принижували його, водночас знімали все на телефон і поширювали відео серед знайомих.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УКРАЇНА - В ЯРОСТІ! Підлітки ЗҐВАЛТУВАЛИ ХЛОПЧИКА! Нові моторошні деталі!

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