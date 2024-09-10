Жирна ціль: ЗСУ ліквідували російський "Солнцепек" (відео)

Оператори батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Раріг" 24-ї окремої механізованої бригади підловили російський ТГС-1А "Сонлцепек". Він був повністю заряджений і вночі висувався на позицію для стрілянини. Наші воїни дронами вразили та добили важку вогнеметну систему супротивника.

Про це йдеться у повідомленні батальйону безпілотних систем "Рарог" 24 ОМБр.

ЗСУ ліквідували російський "Сонцепек"

Раніше Третя штурмова показала вогневий наліт на позицію росіян. Момент розгрому посадки з окупантами зафільмував дрон.

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