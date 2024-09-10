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Жирная цель: ВСУ ликвидировали российский "Солнцепек" (видео)

Жирная цель: ВСУ ликвидировали российский "Солнцепек" (видео)

"Солнцепек"/Иллюстративное фото / Фото: uk.wikipedia

Враг продолжает нести потери в технике.

Операторы батальона беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады подловили российский ТГС-1А "Солнцепек". Он был полностью заряжен и ночью выдвигался на позицию для стрельбы. Наши воины поразили дронами и добили тяжелую огнеметную систему противника.

Об этом говорится в сообщении батальона беспилотных систем "Рарог" 24 ОМБр.

ВСУ ликвидировали российский "Солнцепек"

ВСУ ликвидировали российский "Солнцепек"

Ранее Третья штурмовая показала огневой налет на позицию россиян. Момент разгрома посадки с оккупантами запечатлел дрон.

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