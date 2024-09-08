Чехія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй

У вівторок, 10 вересня, збірна України проведе матч 2-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти національної команди Чехії.

Поєдинок відбудеться на "Еден Арені" у чеській Празі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У новому розіграші Ліги націй команда Сергія Реброва виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартовому турі Україна програла Албанії (1:2), а Грузія знищила Чехію (4:1).

Де дивитися матч Чехія – Україна

Матч Чехія – Україна у прямому ефірі можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Чехія – Україна буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Чехія – Україна

Фаворитом поєдинку букмекери вважають збірну Чехії. На перемогу чехів приймаються ставки з коефіцієнтом 2,30. Нічия – 3,45. Виграш українців – 3,30.

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