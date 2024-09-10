Україна може розірвати дипломатичні відносини з Іраном – МЗС

Співпраця між Росією та Іраном загрожує не лише нашій державі, тож Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на них з метою береження міжнародного миру та безпеки.

Україна може розірвати дипломатичні відносини з Іраном. Причина полягає в імовірному постачанні балістичних ракет для потреб армії РФ.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Відомо, що до МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні.

"Україна висловила свою жорстку позицію про те, що це матиvt руйнівні наслідки для українсько-іранських відносин. Я можу ще раз підтвердити, що дійсно наше попередження лишається в силі. Не буду уточнювати зараз, що саме мається на увазі під руйнівними наслідками, щоб не послаблювати дипломатичну позицію", – зауважив Тихий.

Водночас він акцентував: всі опції, зокрема розірвання дипвідносин, перебувають на розгляді. Якщо передавання дійсно відбулося, а факт застосування буде зафіксований, – будуть наслідки.

Раніше США підтвердили, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану.. Ймовірно, ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів.

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