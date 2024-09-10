Украина может разорвать дипломатические отношения с Ираном – МИД

Сотрудничество между Россией и Ираном угрожает не только нашему государству, поэтому Украина призывает международное сообщество усилить давление на них с целью сохранения международного мира и безопасности.

Украина может разорвать дипломатические отношения с Ираном. Причина состоит в вероятном снабжении баллистических ракет для нужд армии РФ.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Известно, что в МИД вызвали временного поверенного в делах Исламской Республики Иран в Украине.

"Украина высказала свою жесткую позицию о том, что это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских отношений. Я могу еще раз подтвердить, что действительно наше предупреждение остается в силе. Не буду уточнять сейчас, что подразумевается под разрушительными последствиями, чтобы не ослаблять дипломатическую позицию"

При этом он акцентировал внимание: все опции, в том числе расторжение дипотношений, находятся на рассмотрении. Если передача действительно свершилась, а факт применения будет зафиксирован, будут последствия.

Ранее США подтвердили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Вероятно, враг применит их против Украины в течение нескольких недель.

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