SpaceX відправила туристів на орбіту: за два дні вони вийдуть у відкритий космос

Вихід у відкритий космос відбудеться через два дні після початку польоту.

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX з чотирма туристами на борту стартувала у космос. Екіпаж місії Polaris Dawn проведе на орбіті п’ять днів і стане першими туристами, які вийдуть у відкритий космос.

Про це компанія SpaceX повідомила у соціальній мережі X.

Falcon 9 launches @PolarisProgram's Polaris Dawn, Dragon’s 14th human spaceflight mission pic.twitter.com/DCd0s0Tl8P — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

Друга приватна місія компанії Ілона Маска SpaceX фінансується мільярдером Джаредом Ісаакманом, який очолює екіпаж.

"SpaceX була заснована, щоб зробити життя багатопланетним. Такі місії як Polaris Dawn допомагають просувати розробку технологій, необхідних для більш захоплюючого майбутнього", – сказав капітан екіпажу, Джаред Ісаакман перед польотом.

Крім Ісаакмена у складі екіпажу Polaris Dawn:

Ганна Менон — медик та провідний інженер з космічних операцій у SpaceX та автор книги "Поцілунки з космосу";

Сара Гілліс — старший інженер з експлуатації SpaceX, брала участь у розробці програми з підготовки пілотованих космічних польотів;

Скотт Потіт — підполковник ВПС США у відставці та колишній льотчик-випробувач.

Майбутній вихід екіпажу у відкритий космос має відбутися у четвер, 12 вересня. До цього історичного моменту екіпаж Polaris Dawn готувався 2,5 роки.

Polaris Dawn is go for launch pic.twitter.com/tx1gUyZjZr — SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024

Нагадаємо, двоє американських астронавтів 5 червня вирушили в тестову місію на Міжнародну космічну станцію на новому космічному кораблі Boeing Starliner, однак через технічні несправності застрягли в космосі. Ймовірно, вони повернуться на Землю лише у лютому 2025 року.

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