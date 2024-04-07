Маск поділився планами колонізації Марса: якими будуть найближчі кроки

Американський мільярдер Ілон Маск висловив упевненість у здатності своєї компанії SpaceX досягти цілей з колонізації Марсу найближчим часом попри очевидні перепони та ризики. Він заявив, що бачить майбутнє, в якому космічні подорожі між планетами стануть рутиною, а його компанія відіграватиме ключову роль.

Про це він говорив на недавній презентації на Starbase у Бока-Чіка (штат Техас), відеозапис якої SpaceX опублікувала в соціальних мережах 6 квітня.

Зокрема, Маск детально розповів про плани дозаправки космічних кораблів на орбіті перед польотом на Марс, а також акцентував на важливості вибору належних місць для посадки на Червоній планеті - з достатньою кількістю атмосфери і сонячного світла для підтримки сталого проживання людей.

Основна частина презентації була присвячена випробуванням системи Starship, яка, за його задумом, повинна стати основним транспортним засобом для міжпланетних польотів.

Четвертий випробувальний політ має відбутися приблизно через місяць. Його завдання – оцінити роботу Starship під час входження в атмосферу і контрольованого спуску в океан.

За планами SpaceX, надважка ракета Super Heavy повинна здійснити посадку в місці запуску. Спершу буде використана віртуальна вежа в Мексиканській затоці, а в разі успіху SpaceX спробує здійснити реальну посадку з використанням маніпуляторів Mechazilla – спеціальної вежі-вловлювача для ракет-носіїв.

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На думку Маска, вже наступного року SpaceX зможе повторно використовувати корабель Starship в одному з космічних польотів.

Нагадаємо, 14 березня цього року суперракета Ілона Маска успішно піднялася в небо і вийшла на орбіту після того, як два попередні польоти закінчилися вибухами майже одразу після старту.

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