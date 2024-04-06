Нова система в'їзду до ЄС: які зміни чекають на українців

Система EES діятиме на в’їзді до 29 країн ЄС і Шенгену, зокрема Румунії та Болгарії

Восени на кордонах ЄС має запрацювати нова система в’їзду-виїзду EES. Вона може суттєво змінити процедуру перетину кордону з Європейським Союзом і країнами Шенгену, зокрема й для громадян України. Утім, є чимало нюансів.

Процедура в'їзду

При перетині кордону ЄС у межах безвізу або з короткотерміновими візами, здаватимуть на в’їзді біометричні дані. При цьому, прикордонники більше не ставитимуть у паспорт штампи про в’їзд і виїзд. Для отримання біометрії ЄС планують встановити спеціальні кіоски самообслуговування, де мандрівники зможуть відсканувати пальці та обличчя.

В Єврокомісії зазначили, що це створить додаткову затримку на кордоні близько 40 секунд, але її має компенсувати економія часу на інших етапах контролю.

Система EES діятиме на в’їзді до 29 країн ЄС і Шенгену, зокрема Румунії та Болгарії, які раніше мали дещо відмінні правила перебування, а також Норвегії, Швейцарії, Ліхтенштейну та Ісландії, які не є членами ЄС. Все залишиться як було поза межами нової системи, йдеться, зокрема, про Кіпр та Ірландію.

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Крім того, EES матиме загальнодоступний онлайн-сервіс, який замінить Шенгенський калькулятор і завдяки якому безвізовий мандрівник зможе дізнатися, скільки невикористаних днів перебування в Шенгенській зоні у нього залишилося. Цей сервіс працюватиме й для мандрівників із короткостроковими візами.

Що спростить система EES

Система має спростити життя пасажирським перевізникам, які отримають обмежений доступ до бази даних EES і зможуть перевіряти чинність візи пасажирів. Крім того,вона має усунути непорозуміння між пасажирами та перевізниками.

Кінець протермінуванням

Ще одна з переваг системи EES - це приїхати на законних підставах (безвіз, туристична віза тощо) і залишитися після того, як спливе термін дозволеного перебування (наприклад, 90 днів у межах безвізу чи термін візи).

Чого очікувати українцям

Ймовірно, українцям, які мають статус бенефіціарів тимчасового захисту, доведеться здавати відбитки та фото на в’їзді до ЄС. І точно доведеться пройти цю процедуру всім громадянам України, які в’їжджатимуть до ЄС на підставі безвізового режиму.

Також для українського кордону особливо чутливими можуть стати потенційні затримки водіїв вантажівок, рух яких і так значно уповільнений.

Нагадаємо, для українців посилять правила в'їзду до ЄС, деякі частини системи запрацюють наприкінці 2024 року.

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