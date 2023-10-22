В'їзд до ЄС за новими правилами: що зміниться і коли

Правила діятимуть при в’їзді в усі країни ЄС, крім Кіпру та Ірландії.

Для українців посилять правила в'їзду до ЄС, деякі частини системи запрацюють наприкінці 2024 року.

Про це пише Euronews Travel.

Запуск системи в'їзду-виїзду з ЄС (EES) після Brexit перенесли на кінець року. Після того як вона запрацює, усі охочі перетнути кордон, будуть проходити прикордонний контроль за новими правилами.

Що відомо про нові правила?

Йдеться про систему в’їзду-виїзду з автоматизованою системою реєстрації для мандрівників із Великої Британії та інших (близько 60) країн, які не входять до ЄС, серед яких і Україна.

Відтак туристи тепер самостійно скануватимуть свої паспорти та інші проїзні документи, коли перетинають зовнішній кордон ЄС. Це правило не поширюватиметься на законних резидентів або тих, хто має довгострокові візи.

"Система зареєструє ім’я мандрівника, його біометричні дані, а також дату та місце в’їзду та виїзду. Сканування обличчя та дані відбитків пальців зберігатимуться в електронній базі протягом трьох років після кожної поїздки", - йдеться у повідомленні.

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Заявку на отримання дозволу на в'їзд ETIAS можна подати до того, як ви придбаєте квиток або забронюєте житло. Паспортні дані повинні збігатися з даними, зазначеними у вашому дозволі ETIAS

Правила діятимуть при в’їзді в усі країни ЄС, крім Кіпру та Ірландії, а також у чотири країни Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Зазначимо, що EES запроваджується для посилення безпеки на кордоні та виявлення мандрівників, які перевищують дозволений час перебування в Шенгенській зоні (90 днів протягом 180 днів).

Додамо, що анкету ETIAS на в'їзд потрібно заповнити на офіційному сайті, термін дії ETIAS становить три роки.

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