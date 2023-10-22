Въезд в ЕС по новым правилам: что изменится и когда

Правила будут действовать при въезде во все страны ЕС, кроме Кипра и Ирландии.

Для украинцев ужесточат правила въезда в ЕС, некоторые части системы заработают в конце 2024 года.

Об этом пишет Euronews Travel.

Запуск системы въезда-выезда из ЕС (EES) после Brexit был перенесен на конец года. После того как она заработает, все желающие пересечь границу будут проходить пограничный контроль за новыми правилами.

Что известно о новых правилах?

Речь идет о системе въезда-выезда с автоматизированной системой регистрации для путешественников из Великобритании и других (около 60) стран, не входящих в ЕС, среди которых и Украина.

Следовательно, туристы теперь будут самостоятельно сканировать свои паспорта и другие проездные документы, когда пересекают внешнюю границу ЕС. Это правило не будет распространяться на законных резидентов или имеющих долгосрочные визы.

"Система зарегистрирует имя путешественника, его биометрические данные, а также дату и место въезда и выезда. Сканирование лица и данные отпечатков пальцев будут храниться в электронной базе в течение трех лет после каждой поездки", — говорится в сообщении.

Также читайте Мобилизация в Украине: что грозит нарушителям военного учета

Заявку на разрешение на въезд ETIAS можно подать до того, как вы приобретете билет или забронируете жилье. Паспортные данные должны совпадать с данными, указанными в вашем разрешении ETIAS

Правила будут действовать при въезде во все страны ЕС, кроме Кипра и Ирландии, а также в четыре страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Отметим, что EES вводится для усиления безопасности на границе и выявления путешественников, превышающих разрешенное время пребывания в Шенгенской зоне (90 дней в течение 180 дней).

Добавим, что анкету ETIAS на въезд нужно заполнить на официальном сайте, срок действия ETIAS составляет три года.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.