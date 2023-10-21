Израиль призывает своих граждан уехать из многих стран: что произошло

Израильтянам рекомендовали не оставаться во всех арабских странах/

Правительство Израиля призвало граждан как можно быстрее уехать из Египта и Иордании, а также воздержаться от поездок в ряд стран.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Агентство национальной безопасности, офис премьер-министра и Министерства иностранных дел.

Отмечается, что эти ведомства повышают уровень опасности по отношению к Египту (включая Синайский полуостров) и Иорданию до четвертого уровня, а потому призывают израильтян покинуть эти страны как можно скорее.

Для Марокко уровень угрозы повышен до третьего уровня. В этой стране израильтянам предписано избегать несущественных путешествий. Также власти Израиля посоветовали не ездить в Малайзию, Бангладеш, Индонезию и Мальдивы.

Кроме того, рекомендовали не оставаться во всех арабских странах и государствах Ближнего Востока, включая Турцию, ОАЭ, Бахрейн.

"Из-за продолжения войны наблюдается дальнейшее значительное обострение протестов против Израиля в последние дни в разных странах мира, с упором на арабские страны Ближнего Востока, наряду с проявлениями враждебности и насилия против израильтян и еврейских символов", — говорится в предупреждении.

Как сообщалось, Египет открыл пропускной пункт для эвакуации иностранцев из сектора Газа. Так, 21 октября заработал пропускной пункт "Рафах", через который иностранцы смогут эвакуироваться.

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