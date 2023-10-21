В Украине подорожал популярный овощ

В Украине начали увеличиваться цены на тепличные томаты. Овощи уже стоят в среднем на 10% дороже, чем в прошлом году за аналогичный период.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Пока тепличные томаты на рынках и в магазинах стоят 47-60 гривен за килограмм. Цены выросли, говорят продавцы, из-за ограниченного предложения томатов на рынке. Большинство мелких производителей практически завершили реализацию, а уборки в стационарных тепличных комбинатах также остаются малообъемными.

Выборки томатов в стационарных тепличных комбинатах уменьшились из-за похолодания в большинстве регионов страны. Кроме того, в продажу практически не поступает более дешевый томат из летних теплиц.

Впрочем, это подорожание — не конец, потому что многие производители заявляют о своем намерении уже на следующей неделе предпринять очередные попытки повысить цены в этом сегменте, потому что спрос на томаты остается достаточно высоким.

Напомним, президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко заявлял, что в октябре начнет дорожать хлеб. Ожидается повышение на 5-105 на весь хлебный ассортимент.

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