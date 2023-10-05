Как экономить на продуктах: полезные советы и лайфхаки

Многие убеждены, что еда – это то, на чем нельзя экономить ради здоровья и качества жизни. На самом деле, вкусно и здорово питаться можно, не тратя на продукты существенную часть кошелька, а помогут в этом несколько лайфхаков.

Как питаться так, чтобы экономить на продуктах? Этот вопрос очень актуален для украинцев, особенно во время полномасштабной войны. Экономить на питании совсем не трудно, если знать несколько простых правил.

Как экономить на продуктах – читайте на ТСН.ua.

Что делать, чтобы сэкономить на питании

Готовьте сами

Чтобы не тратить все содержимое своего кошелька на еду, откажитесь от частого питания в ресторанах и кафе, от потребления полуфабрикатов. Готовьте любимые блюда самостоятельно. К тому же, полуфабрикаты – например вареники, пельмени и котлеты – можно приготовить и заморозить в домашних условиях. Попробуйте привлечь к этому родных или включить любимый сериал, чтобы не скучать.

Берите еду на работу из дома

Обед приготовьте заранее дома и возьмите с собой. Следует также отказаться от дорогого кофе из кафе или автомата. Купите молотый кофе и заваривайте его в чашке.

Составьте меню на целую неделю

Сэкономить немного деньжат вам поможет составленное на неделю вперед меню. Вы точно будете знать, что будете есть на завтрак, обед и ужин и сможете избежать спонтанных покупок. А еще это позволит рационально использовать продукты, которые уже есть в холодильнике. Старайтесь совершать покупки раз в неделю и только по списку.

Готовьте столько, сколько реально съедите

Старайтесь готовить ровно такой объем блюд, который реально съедите. Например, приготовить целую кастрюлю борща или сковороду котлет, если вы живете один или одна – это путь к лишним затратам и лишнему весу.

Заметим, что потребность человеческого организма в калориях в день составляет: для мужчины – 2500 ккал, для женщины – 2000 ккал. Так что меню на день можно планировать, опираясь на эту информацию.

Ешьте сначала то, что скоро портится

Чтобы не выбрасывать в мусорник испорченные продукты, о которых вы забыли, узнайте о сроках хранения каждого вида продуктов питания. Можно клеить на продукты стикеры с надписью "съешь меня до пятницы". Например, быстро портятся молочные продукты, так что не забывайте о наличии таких в холодильнике.

Молочные продукты / Фото: pixabay.com

Храните продукты правильно

Нередко продукты портятся только потому, что они неправильно хранятся. Чтобы реже пополнять запасы пищи и не выбрасывать деньги на ветер, внимательнее относитесь к продуктам.

Кроме того, некоторым продуктам можно подарить "вторую жизнь". Например, попробуйте из очерствевшего хлеба сделать гренки или сухарики к салату, а из испорченных помидоров – томатный соус.

Выращивайте зелень дома

Попытайтесь выращивать зелень дома в ящиках на подоконнике. Ведь пакетик семян зеленого лука или салата осенью значительно дешевле, чем пучок зелени зимой.

Как экономить на продуктах

Следите за акциями и спецпредложениями магазинов

Почти в каждой сети продуктовых магазинов покупателям предлагается дисконтная карта на скидки или бонусы, поэтому не игнорируйте вопросы кассиров: "Хотите оформить нашу карту?" Если будете покупать продукты с карточкой в одном и том же магазине, сможете немного сэкономить. Кроме того, загрузите мобильные приложения, чтобы узнать об акциях различных торговых сетей.

Скидки в супермаркете / Фото: УНИАН

Берите с собой пакет

Чтобы не тратить лишних денег на покупку нового пакета в магазине, берите с собой из дома уже имеющийся. Очень рациональным и в контексте экономии, и в контексте заботы об окружающей среде будет использование тканевой экосумки.

Хорошо рассматривайте полки супермаркетов

Кладите в корзину в супермаркете тот продукт, у которого самый длительный срок годности. Например, если это молоко, берите ту бутылку или пакет, где до конца срока хранения остается больше времени. Для этого внимательно рассматривайте полки и помните, что в первых рядах специально расположены товары, которые вскоре станут непригодными.

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Также не забывайте, что более дешевые и более свежие продукты обычно размещены на нижних полках супермаркетов и в дальних углах. А более дорогие товары располагают на уровне глаз, чтобы их активнее покупали.

Покупайте продукты на рынке

Свежие, качественные и дешевые продукты можно приобрести на рынках, сельскохозяйственных ярмарках. Последние обычно проходят осенью и весной.

Покупайте сезонные продукты

Старайтесь покупать сезонности овощи и фрукты, ведь они и дешевле, и более полезны. Кроме того, например, ягоды и зелень можно заморозить на зиму. Также сэкономить и обеспечить организм витаминами зимой позволят собственноручно приготовленные варенье, консервированные овощи, заготовки для супов.

Есть небольшой лайфхак с покупкой мяса. Так, экономически выгоднее будет приобрести целую курицу, чем по частям. Из лапок и крылышек можно приготовить наваристый суп. Рыбу тоже покупайте целиком, ведь из головы можно приготовить бульон или уху.

Овощи на рынке / Фото: pixabay.com

Делайте оптовые покупки

Экономить на продуктах помогут покупки товаров длительного хранения по оптовым ценам или у оптовых поставщиков. Цены в оптовых торговых точках всегда ниже. Кстати, чтобы покупать продукты оптом и дешевле, можно объединить усилия с родственниками, друзьями или соседями.

Покупайте продукты вечером

Если решите купить приготовленную в супермаркете еду, то сделайте это лучше после 20:00. Ведь вечером на блюда собственного производства появляются существенные скидки. К примеру, таким образом можно покупать по меньшей мере выпечку.

Откажитесь от известных брендов и упаковки

Помните, что за продукты известных брендов приходится платить больше, хотя цена – не всегда гарантия вкуса и качества. Например, значительно дешевле стоят продукты торговых марк сетевых магазинов, которые по качеству могут не отличаться от брендовых товаров.

Платите именно за продукт, а не его упаковку. Ведь сметана в невзрачном пластиковом пакете часто идентична той, которая продается в яркой пластиковой или стеклянной баночке. Весовые сахар и крупы значительно дешевле, чем в красочных упаковках.

Читайте описание к товару

При покупке продукта читайте его описание, ведь товар с одинаковой ценой может отличаться. Обратите внимание на вес и объем. Выгоднее покупать продукт весом 1 кг, а не 940 г. Внимательно смотрите на срок годности.

Как экономить деньги на продуктах – советы от маркетологов

Запоминайте цены на продукты (сохраняйте чеки), чтобы отличить настоящую скидку от рекламного трюка.

Не покупайте продукты, когда голодны, ведь пустой желудок сигнализирует мозгу, что покупать нужно все и побольше.

Не совершайте импульсивные покупки: подумайте, действительно ли вам нужен этот товар, или вас соблазнила его низкая цена.

Не заходите в те отделы, где не планировали ничего покупать.

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