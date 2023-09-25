Фольга вместо тарелок: как британка экономит электроэнергию, когда готовит еду

Как британка экономит энергию, чтобы платить меньше денег за воду и электричество, как экономить электроэнергию — советы экспертов.

Мы каждый день готовим для себя еду, на это уходит множество нашего времени, электроэнергии и воды. Однако жительница Великобритании показала довольно необычный способ – как можно экономить электроэнергию, ежедневно готовя еду. Об этом достаточно неоднозначенном, но простом способе пишет сайт Mirror.

Как британка экономит на электроснабжении: необычный лайфхак

Британка Ребекка Кабберли после подорожания коммунальных платежей показала, какой изобрела способ сэкономить на использовании посудомоечной машины.

Женщина, прежде чем накрывать обеденный стол, застилает его фольгой. А потом выкладывает на него нарезку: ветчину, сыр, хлеб и овощи. Все то, что можно есть руками и для чего не требуются столовые приборы и тарелки.

Ребекка рассказала, что такой стиль сервировки стола очень нравится ее детям, они чувствуют себя как на пикнике. Потому мгновенно съедают то, что она приготовила. Таким образом, женщина не тратит время на сервировку стола и мытье посуды в посудомоечной машине или руками. Ребекка очень экономит на воде и электроэнергии, поскольку ей не нужно мыть посуду.

Впрочем, после выхода статьи многие отреагировали таким образом не очень положительно. Ведь фольга не разлагается, поэтому, по мнению оппонентов, Ребекка не беспокоится об окружающей среде. На что женщина заявляет, что такой способ экономит ей средства на коммунальные услуги. Другие, напротив, хвалят Ребекку за ее идею экономии воды и света, заявляя, что это отличный лайфгак, чтобы не мыть посуду.

Но такой способ вряд ли подойдет для украинцев, поэтому специалисты рекомендуют несколько действенных способов экономии электроэнергии.

Как экономить электроэнергию: советы экспертов

Эксперты рекомендуют украинцам пять простых и эффективных способов: как можно экономить электроснабжение и сэкономить на коммунальных платежах.

Чтобы сэкономить на коммунальных за электроэнергию, нужно выключать из розеток все неиспользуемые приборы. Поскольку в покое они также потребляют энергию. Не следует ставить в холодильник теплые блюда, потому что он начнет тратить больше электроэнергии для того, чтобы установить оптимальную температуру внутри. Если вы пользуетесь электрочайником, нужно наливать количество воды, которое вы используете. Если все же получилось вскипятить больше, ее можно налить в термос, чтобы была горячая кипяченая вода. Когда готовите блюдо, кастрюлю нужно закрывать крышкой, потому что тогда вода закипает быстрее. Если жарите на небольшой сковороде, ее нужно ставить на меньшую конфорку электроплиты. В случае отключения электроэнергии всю еду нужно держать в холодильнике. Он еще несколько часов будет сохранять холод. Но его необходимо открывать пореже, чтобы не запускать внутрь тепло.

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