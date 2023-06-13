Не выливайте: что приготовить дома из скисшего молока

Резкий запах из бутылки с молоком означает, что его уже не следует добавлять в кофе или кашу. Но и выбросить продукт жалко. Что делать с испорченным молоком?
Можно ли употреблять молоко, которое скисло
Сначала нужно разобраться, что произошло с продуктом. В молоке содержится лактоза, являющаяся благоприятной средой для размножения бактерий. Чем больше времени жидкость стоит (особенно в теплую погоду), тем быстрее микроорганизмы в ней размножаются. И новые жители начинают выделять молочную кислоту, которая накапливаясь разрушает белок. Поэтому молоко скисает.
Подобный процесс происходит также при приготовлении молочнокислых продуктов. Однако здесь действуют по рецепту и используют только отобранные бактерии.
Можно ли прокисшее молоко использовать для приготовления различных блюд? Если оно стоит кислым не больше 3 дней, а жидкость сохранила свою структуру, цвет, на ней не видно налета, плесени, значит она все еще подходит для приготовления. Речь идет, конечно, только о натуральном или пастеризованном молоке, ведь ультрапастеризованный продукт может испортиться только в том случае, когда бактерии попадут извне.
Если вы не уверены, почему молоко скисло, лучше такой продукт не использовать. При отсутствии сомнений, можно готовить разные вкусные блюда.
Блинчики из прокисшего молока: рецепт
Пожалуй, это самый простой вариант, что делать с испорченным молоком. Блинчики получаются тонкими, ажурными и имеют легкую кислинку по вкусу. Если добавить немного больше сахара, чем обычно, получится отличный десерт к чаю. На 15-18 средних блинов нужно взять следующие ингредиенты :
- 400 мл скисшего молока;
- 150 г пшеничной муки;
- 2 яйца;
- 4 столовых ложки масла;
- 50 мл воды;
- 1 чайная ложка сахара;
- 0,5 чайной ложки соли;
- сода на кончике ножа.
Способ приготовления:
- За 1-2 часа до приготовления нужно достать все продукты из холодильника. Они должны быть комнатной температуры, тогда тесто получится однородным и без комочков.
- Просейте половину муки в глубокую миску. Добавьте соль, сахар и воду. Все тщательно перемешайте.
- Подогретое скисло молоко до 40 градусов, чтобы с ним было проще работать. Жидкость не должна обжигать пальцы, а быть слегка теплой.
- Взбейте яйца в однородную массу, добавьте теплое молоко и 2 столовые ложки растительного масла. Соедините с сухими ингредиентами в глубокой миске. Перемешайте до однородной смеси.
- Снова просейте половину муки и еще раз перемешайте. Добавьте воды, если тесто получилось слишком густым. Оно должно походить на густые сливки.
- Раскалите сковороду и жарьте на ней блины до золотистого цвета с двух сторон.
Оладьи из скисшего молока
Чтобы избежать появления комочков в тесте, нужно добавлять прокисшее молоко небольшими частями и тщательно замешивать массу.
Вот какие ингредиенты вам понадобятся:
- 400 мл скисшего молока;
- 350 г пшеничной муки;
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки сахара;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 0,5 чайной ложки соли.
Способ приготовления:
- Яйца нужно смешать с сахаром и солью, а затем взбить до однородности. Пышной пены в этом рецепте не нужно.
- Нагрейте молоко до 40 градусов, добавьте 300 мл к яичной смеси и хорошо перемешайте.
- Добавьте просеянную муку и перемешайте еще раз.
- Влейте оставшееся молоко еще раз хорошо вымешайте. Очень важно, чтобы не осталось ни одного комочка. Тесто должно напоминать сметану. Если масса густая можно добавить воды, если жидкая – еще муки.
- Добавьте разрыхлитель, аккуратно перемешайте, чтобы внутри сохранились пузырьки воздуха.
- Оставьте на 10-15 минут. За это время можно нагреть сковороду. Жарьте с обеих сторон до золотистости.
Несладкий заливной пирог из скисшего молока
Выпечка из скисшего молока получается мягкой и воздушной.
Вам понадобятся следующие ингредиенты :
- 500 мл скисшего молока;
- 260 г пшеничной муки;
- 2 яйца;
- половина пучка укропа;
- 1 чайная ложка соды;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 2 куриные грудинки;
- 150 г твердого творога;
- 1 луковица;
- 1 морковка;
- 2 столовые ложки воды.
Способ приготовления:
- Куриное мясо измельчите, нарежьте лук мелко, а морковь натрите на терке. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте мясо и томите, пока ком не изменит свой цвет. Добавьте морковь и воду, потушите до мягкости. Начинка готова.
- В глубокую миску просейте муку, добавьте соду и соль. Убейте яйца и хорошо перемешайте.
- Добавьте в муку с яйцами теплое молоко, которое скисло, еще раз перемешайте. Добавьте нашинкованный укроп. Тесто должно напоминать густую сметану.
- Смажьте маслом форму для выпечки, влейте тонкий слой теста, выложите начинку, посыпьте натертым сыром, залейте остатками теста. Верхушку можно украсить сыром. Выпекайте в разогретой духовке (180 градусов) 40 минут.
Сладкий кекс на простокваше
Попробуйте приготовить такой вкусный кекс на простокваше, который станет отличным десертом к чаю. К выпечке можно добавить орехи, цукаты, сухофрукты, ягоды или фрукты, чтобы сделать ее еще вкуснее. Можно тесто разделить на две части, одну смешать с какао и приготовить двухцветный десерт.
Что вам понадобится:
- 250 мл скисшего молока;
- 300 г пшеничной муки;
- 200 г сахара;
- 150 г сливочного масла;
- 3 яйца;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 0,5 чайной ложки соли.
Способ приготовления:
- Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром. Введите по одному яйцу, перемешивая каждый раз до однородности.
- Соедините в глубокой миске просеянную муку, соль, разрыхлитель и соду. В три этапа добавьте к маслу с яйцами сухие ингредиенты и скисло молоко. Тщательно перемешайте.
- Переложите тесто в смазанную форму. Выпекайте при температуре 180 градусов в разогретой духовке около 50 минут.
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