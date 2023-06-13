Не выливайте: что приготовить дома из скисшего молока

Резкий запах из бутылки с молоком означает, что его уже не следует добавлять в кофе или кашу. Но и выбросить продукт жалко. Что делать с испорченным молоком?

Можно ли употреблять молоко, которое скисло

Сначала нужно разобраться, что произошло с продуктом. В молоке содержится лактоза, являющаяся благоприятной средой для размножения бактерий. Чем больше времени жидкость стоит (особенно в теплую погоду), тем быстрее микроорганизмы в ней размножаются. И новые жители начинают выделять молочную кислоту, которая накапливаясь разрушает белок. Поэтому молоко скисает.

Подобный процесс происходит также при приготовлении молочнокислых продуктов. Однако здесь действуют по рецепту и используют только отобранные бактерии.

Можно ли прокисшее молоко использовать для приготовления различных блюд? Если оно стоит кислым не больше 3 дней, а жидкость сохранила свою структуру, цвет, на ней не видно налета, плесени, значит она все еще подходит для приготовления. Речь идет, конечно, только о натуральном или пастеризованном молоке, ведь ультрапастеризованный продукт может испортиться только в том случае, когда бактерии попадут извне.

Если вы не уверены, почему молоко скисло, лучше такой продукт не использовать. При отсутствии сомнений, можно готовить разные вкусные блюда.

Блинчики из прокисшего молока: рецепт

Блинчики из прокисшего молока / Фото: Pexels

Пожалуй, это самый простой вариант, что делать с испорченным молоком. Блинчики получаются тонкими, ажурными и имеют легкую кислинку по вкусу. Если добавить немного больше сахара, чем обычно, получится отличный десерт к чаю. На 15-18 средних блинов нужно взять следующие ингредиенты :

400 мл скисшего молока;

150 г пшеничной муки;

2 яйца;

4 столовых ложки масла;

50 мл воды;

1 чайная ложка сахара;

0,5 чайной ложки соли;

сода на кончике ножа.

Способ приготовления:

За 1-2 часа до приготовления нужно достать все продукты из холодильника. Они должны быть комнатной температуры, тогда тесто получится однородным и без комочков. Просейте половину муки в глубокую миску. Добавьте соль, сахар и воду. Все тщательно перемешайте. Подогретое скисло молоко до 40 градусов, чтобы с ним было проще работать. Жидкость не должна обжигать пальцы, а быть слегка теплой. Взбейте яйца в однородную массу, добавьте теплое молоко и 2 столовые ложки растительного масла. Соедините с сухими ингредиентами в глубокой миске. Перемешайте до однородной смеси. Снова просейте половину муки и еще раз перемешайте. Добавьте воды, если тесто получилось слишком густым. Оно должно походить на густые сливки. Раскалите сковороду и жарьте на ней блины до золотистого цвета с двух сторон.

Оладьи из скисшего молока

Оладьи на простокваше / Фото: Pexels

Чтобы избежать появления комочков в тесте, нужно добавлять прокисшее молоко небольшими частями и тщательно замешивать массу.

Вот какие ингредиенты вам понадобятся:

400 мл скисшего молока;

350 г пшеничной муки;

2 яйца;

2 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка разрыхлителя;

0,5 чайной ложки соли.

Способ приготовления:

Яйца нужно смешать с сахаром и солью, а затем взбить до однородности. Пышной пены в этом рецепте не нужно. Нагрейте молоко до 40 градусов, добавьте 300 мл к яичной смеси и хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку и перемешайте еще раз. Влейте оставшееся молоко еще раз хорошо вымешайте. Очень важно, чтобы не осталось ни одного комочка. Тесто должно напоминать сметану. Если масса густая можно добавить воды, если жидкая – еще муки. Добавьте разрыхлитель, аккуратно перемешайте, чтобы внутри сохранились пузырьки воздуха. Оставьте на 10-15 минут. За это время можно нагреть сковороду. Жарьте с обеих сторон до золотистости.

Несладкий заливной пирог из скисшего молока

Заливной пирог на скисшем молоке / Фото: Pexels

Выпечка из скисшего молока получается мягкой и воздушной.

Вам понадобятся следующие ингредиенты :

500 мл скисшего молока;

260 г пшеничной муки;

2 яйца;

половина пучка укропа;

1 чайная ложка соды;

0,5 чайной ложки соли;

2 куриные грудинки;

150 г твердого творога;

1 луковица;

1 морковка;

2 столовые ложки воды.

Способ приготовления:

Куриное мясо измельчите, нарежьте лук мелко, а морковь натрите на терке. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте мясо и томите, пока ком не изменит свой цвет. Добавьте морковь и воду, потушите до мягкости. Начинка готова. В глубокую миску просейте муку, добавьте соду и соль. Убейте яйца и хорошо перемешайте. Добавьте в муку с яйцами теплое молоко, которое скисло, еще раз перемешайте. Добавьте нашинкованный укроп. Тесто должно напоминать густую сметану. Смажьте маслом форму для выпечки, влейте тонкий слой теста, выложите начинку, посыпьте натертым сыром, залейте остатками теста. Верхушку можно украсить сыром. Выпекайте в разогретой духовке (180 градусов) 40 минут.

Сладкий кекс на простокваше

Кекс на простокваше / Фото: Pexels

Попробуйте приготовить такой вкусный кекс на простокваше, который станет отличным десертом к чаю. К выпечке можно добавить орехи, цукаты, сухофрукты, ягоды или фрукты, чтобы сделать ее еще вкуснее. Можно тесто разделить на две части, одну смешать с какао и приготовить двухцветный десерт.

Что вам понадобится:

250 мл скисшего молока;

300 г пшеничной муки;

200 г сахара;

150 г сливочного масла;

3 яйца;

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка разрыхлителя;

0,5 чайной ложки соли.

Способ приготовления:

Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром. Введите по одному яйцу, перемешивая каждый раз до однородности. Соедините в глубокой миске просеянную муку, соль, разрыхлитель и соду. В три этапа добавьте к маслу с яйцами сухие ингредиенты и скисло молоко. Тщательно перемешайте. Переложите тесто в смазанную форму. Выпекайте при температуре 180 градусов в разогретой духовке около 50 минут.

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