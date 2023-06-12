Популярный суперфуд полезен не для всех: кому следует избегать авокадо

В авокадо содержатся витамины, минералы, полезные жиры, но, оказывается, есть люди, которым противопоказано есть этот суперфуд.

Авокадо часто добавляют в салаты и готовят из него разнообразные мазки на хлеб. Хотя многие считают авокадо овощем, на самом деле это фрукт. И главным его отличием от других фруктов является то, что в нем практически не содержится сахар, зато входят полезные жиры, витамины и минералы.

Состав авокадо

Всего лишь в 40 г авокадо, по данным Минсельхоза США, содержится 3,4 г углеводов, 6 г жиров, 3 г клетчатки и менее 1 г сахара. Калорийность "фрукта" составляет 65 Ккал.

В авокадо содержатся витамины С, К, Е, В6, рибофлавин, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота, калий и магний. Также в этом фрукте можно обнаружить большое количество лютеина, жирных кислот Омега-3 и β-каротина.

Хотя большая часть калорийности авокадо связана с жирами, его можно есть даже во время диеты. А все потому, что это полезные для здоровья жиры, способствующие длительному ощущению сытости. Также замедляется расщепление углеводов, что способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови.

Почему полезно есть авокадо

Как пишет издание Ynet News, авокадо очень полезно для здоровья человека. В частности, его нужно есть:

Для сердца – авокадо помогает поддержать баланс холестерина в крови. Всего в одном плоде этого фрукта содержится 25 г растительного стерина, который известен под названием β-ситостерин. Если в вашем рационе он присутствует, можно не беспокоиться за нормальный уровень холестерина в крови. Также в авокадо есть мононенасыщенные жиры. Согласно данным Ассоциации кардиологов США, если употреблять их вместо трансжиров и насыщенных жиров в умеренных количествах значительно снижается уровень вредного холестерина и уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для глаз – в авокадо содержатся пигменты зеаксантин и лютеин, которые также можно увидеть в тканях сетчатки. Они отличаются антиоксидантными свойствами и защищают глаза от повреждений, возникающих с возрастом. Как показали исследования, эти антиоксиданты также уменьшают риск развития макулодистрофии и катаракты. От остеопороза благодаря витамину К (всего лишь один плод обеспечивает 50% от рекомендованной суточной нормы), авокадо стимулирует отложение кальция в костях и препятствует его потере вместе с укрепляющей кости мочой. Против депрессии и опухолей в авокадо содержится фолиевая кислота, которая значительно снижает риск развития рака толстого кишечника, желудка, поджелудочной железы, шейки матки. Также она помогает побороть депрессию и улучшить аппетит и сон. Для нормальной работы кишечника – в 100 г авокадо содержится примерно 7 к глотки, а это 27% от суточной нормы. Клетчатка способствует перистальтике кишечника и выводит токсины из организма. Согласно исследованиям, она также регулирует иммунную систему и воспалительные процессы. А еще, по мнению ученых, ежедневное употребление клетчатки помогает в профилактике ишемической болезни сердца, гипертонии, инсульта, ожирения, диабета и других желудочно-кишечных болезней. Было доказано, что клетчатка нормализует давление и уровень холестерина, поэтому помогает похудеть. Для мышц – в авокадо содержится калий (в 100 г фрукта – 14% суточной нормы), который нужен для сокращения мышц и содержания кальция в организме, также он предотвращает остеопороз. Учеными было установлено, что достаточное потребление калия помогает нормализовать артериальное давление и предотвратить инфаркты, почечную недостаточность, инсульты.

В коем случае нельзя есть авокадо

Хотя польза авокадо была доказана многими исследованиями, этот фрукт лучше не употреблять пожилым людям, особенно, если они страдают различными хроническими болезнями. Перед тем как вводить его в свой рацион, лучше посоветоваться с врачом.

Нельзя есть авокадо тем, кто принимает антикоагулянты (лекарства для разжижения крови). В нем содержится большое количество витамина К, уменьшающего эффективность таких медикаментов, ведь повышает свертываемость крови.

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