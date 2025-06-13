В якому разі не можна їсти авокадо? / © Pexels

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Авокадо часто додають до салатів і готують із нього різноманітні намазування на хліб. Хоча багато хто вважає авокадо овочем, насправді це — фрукт. І головною його відмінністю від інших фруктів є те, що в ньому практично не міститься цукор, зате є корисні жири, вітаміни та мінерали.

Склад авокадо

Всього лише в 40 г авокадо, за даними Мінсільгоспу США, міститься 3,4 г вуглеводів, 6 г жирів, 3 г клітковини та менше 1 г цукру. Калорійність фрукту становить 65 Ккал.

В авокадо містяться вітаміни С, К, Е, В6, рибофлавін, фолієва кислота, ніацин, пантотенова кислота, калій і магній. Також у цьому фрукті можна знайти велику кількість лютеїну, жирних кислот Омега-3 та β-каротину.

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Хоча більша частина калорійності авокадо пов'язана з жирами, його можна їсти навіть під час дієти. А все тому, що це — корисні для здоров'я жири, які сприяють тривалому відчуттю ситості. Також завдяки їм уповільнюється розщеплення вуглеводів, що сприяє підтриманню нормального рівня цукру в крові.

Чому корисно їсти авокадо

Як пише видання Ynet News, авокадо дуже корисне для здоров'я людини. Зокрема, його потрібно їсти:

Для серця — авокадо допомагає підтримати баланс холестерину в крові. Всього лише в одному плоді цього фрукта міститься 25 г рослинного стерину, який відомий під назвою β-ситостерин. Якщо у вашому раціоні він присутній, можна не хвилюватися за нормальний рівень холестерину в крові. Також в авокадо є мононенасичені жири. Згідно з даними Асоціації кардіологів США, якщо вживати їх замість трансжирів і насичених жирів у помірних кількостях, значно знижується рівень шкідливого холестерину і зменшується ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Для очей — в авокадо містяться пігменти зеаксантин та лютеїн, які також можна побачити у тканинах сітківки. Вони відрізняються антиоксидантними властивостями та захищають очі від ушкоджень, що виникають із віком. Як показали дослідження, ці антиоксиданти також зменшують ризик розвитку макулодистрофії та катаракти. Від остеопорозу — завдяки вітаміну К (всього лише один плід забезпечує 50% від рекомендованої добової норми) авокадо стимулює відкладення кальцію в кістках і перешкоджає його втраті разом із сечею, що зміцнює кістки. Проти депресії та пухлин — в авокадо міститься фолієва кислота, яка значно знижує ризик розвитку раку товстого кишківника, шлунка, підшлункової залози, шийки матки. Також вона допомагає побороти депресію та покращити апетит і сон. Для нормальної роботи кишківника — в 100 г авокадо міститься приблизно 7 к глітковини, а це 27% від добової норми. Клітковина сприяє перистальтиці кишківника і виводить токсини з організму. Згідно з дослідженнями, вона також регулює імунну систему та запальні процеси. А ще, на думку вчених, щоденне вживання клітковини допомагає у профілактиці ішемічної хвороби серця, гіпертонії, інсульту, ожиріння, діабету та деяких інших шлунково-кишкових хвороб. Було доведено, що клітковина нормалізує тиск і рівень холестерину, тому допомагає схуднути. Для м'язів — в авокадо міститься калій (в 100 г фрукта — 14% добової норми), який потрібен для скорочення м'язів і утримання кальцію в організмі, також він запобігає остеопорозу. Вченими було встановлено, що достатнє споживання калію допомагає нормалізувати артеріальний тиск і запобігти інфарктам, нирковій недостатності, інсультам.

В якому разі не можна їсти авокадо

Хоча користь авокадо була доведена багатьма дослідженнями, цей фрукт краще не вживати людям похилого віку, особливо, якщо вони страждають різними хронічними хворобами. Перш ніж вводити його до свого раціону, краще порадитися з лікарем.

Не можна їсти авокадо тим, хто приймає антикоагулянти (ліки для розрідження крові). В ньому міститься велика кількість вітаміну К, який зменшує ефективність таких медикаментів, адже підвищує згортання крові.

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