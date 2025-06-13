Удар по Ірану виявився наіть успішнішим, ніж очікували в Ізраїлі

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Ізраїльські служби безпеки повідомили, що їм вдалося обманом змусити вище командування військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду, яка стала ціллю нищівних авіаударів.

Про це пише Fox News.

«Ми провели конкретні заходи, щоб дізнатися більше про них, а потім використали цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку. Ми знали, що це призведе до їхньої зустрічі, але що важливіше, ми знали, як їх там затримати», — сказав співрозмовник журналістів.

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За словами посадовця, удари виявилися набагато успішнішими, ніж очікував Ізраїль. Джерело стверджує, що системи протиповітряної оборони та балістичні ракети, які планувалися для використання проти Ізраїлю, були превентивно знищені.

Нагадаємо, Ізраїль атакував Іран, знищивши військові об’єкти та ліквідувавши високопоставлених військових. Це найбільша атака від часів ірано-іракської війни. Спецоперацію під кодовою назвою «Висхідний лев» провели з метою запобігти розробці Тегераном ядерної зброї.