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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар Ізраїлю по Ірану: які будуть "плюси" та "мінуси" для України

Серед цілей, які були уражені ЦАХАЛ, були іранські підприємства, що виробляють балістичні ракети.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
іранські ракети

Росія сподівається отримати іранські ракети

Удар ізраїльської армії по військових об’єктах Ірану матиме свої наслідки і для війни в Україні. При цьому вони будуть як позитивними, так і негативними.

На цьому наголосили аналітики Defense Express.

У виданні зазначили, що серед цілей, які були уражені ЦАХАЛ, були іранські підприємства, що виробляють балістичні ракети — у місті Шираз на півдні країни та у місті Тебриз на півночі.

Позитивні наслідки для України

Ураження Ізраїлем згаданих заводів з виробництва ракет, а також промислових потужностей з виробництва твердого палива перекреслить плани Росії отримати цю зброю для застосування у війні проти України. Зокрема, йдеться про балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar, а також Fath-360 та Ababil, які були у переліку бажань РФ.

Щоб унеможливити удар по своїй території іранськими безпілотниками Shahed-136, Ізраїль, ймовірно, націлиться також на підприємства з їх виготовлення. Це означає, що Росія не отримуватиме від Ірану запчастини для своїх «Гераней».

За умови методичного вибивання ключових іранських підприємств ВПК, серед цілей опиняться й центри з виробництва вибухових речовин. Таким чином Росія може забути і про іранські снаряди для своєї війни в Україні.

Не виключено, що Іран звернеться за допомогою до Кремля для захисту від ударів Ізралїю, зважаючи на укладену стратегічну угоду з РФ, яка передбачає співпрацю у сфері оборони. Москва змушена буде передати союзникові, зокрема, засоби ППО та винищувачі Су-35. Це означатиме, що 

У чому «мінуси» для України

Водночас для України існують й певні мінуси.

Оскільки Іран спробує завдати масштабного удару у відповідь, Ізраїлю знадобляться американські зенітні ракети та ракети класу «повітря-повітря». У такій ситуації Україні складно сподіватися, що США постачатимуть їх для захисту нашої держави від російської агресії.

Окрім того, загострення на Близькому Сході неминуче призведе до зростання цін на нафту. А це означає більші доходи РФ, якщо не вдасться покласти край її тіньовому танкерному флоту.

Нагадаємо, Ізраїль у п’ятницю, 13 червня, завдав серії ударів по всьому Ірану, заявивши, що атакував ядерні об’єкти та ракетні заводи.

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