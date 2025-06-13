Атака Ізраїлю на Іран: які наслідки відчують Путін та Кім Чен Ин

Наслідки війни між Ізраїлем та Іраном відчують далеко за межами Близького Сходу

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Несподівана атака Ізраїлю на військову та наукову еліту Ірану стала шоком для Ісламської Республіки. Однак наслідки цих ударів можуть сягнути далеко за межі Близького Сходу та зачепити інтереси таких країн, як Росія і Північна Корея.

Про це пише Express.

Удари ізраїльської авіації тривають, і остаточні наслідки стануть зрозумілі пізніше. Проте вже зараз очевидним є вплив цих точкових і майстерно виконаних атак.

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Дональд Трамп повністю підтримав Ізраїль, відмовившись від попередніх спроб дипломатичного врегулювання іранської ядерної програми. Тепер президент США публікує грізні погрози режиму аятол. Велика Британія та Європейський Союз закликають до стриманості, але їхні голоси залишаються непочутими.

Прем’єр-міністр Ізраїлю вважає, що зміна режиму в Тегерані є єдиним способом усунути іранську загрозу. Однак така зміна влади може стати смертним вироком для аятоли Хаменеї. Історія іранської революції 1979 року показує, що переможені довго не затримуються при владі, тому очікується, що режим буде жорстоко чіплятися за неї. Якщо лише повстання не повалить Ісламську Республіку, режим переживатиме ізраїльські удари, сподіваючись, що з часом здатність Ізраїлю завдавати таких глибоких ударів вичерпається.

Вплив на Росію та Північну Корею

Для Володимира Путіна наслідки ізраїльсько-іранського конфлікту будуть неоднозначними. Зростання цін на нафту через побоювання нафтовидобувних країн опинитися під перехресним вогнем між Тель-Авівом і Тегераном є позитивною новиною для військової скарбниці Кремля. Світова увага також відвернеться від російського вторгнення до України. Однак постачання іранських безпілотників, які Путін використовував для атак на українські міста, можуть припинитися. Ізраїль завдав ударів по іранських заводах з виробництва дронів, і аятола захоче використати всі вироблені безпілотники проти Ізраїлю.

Північна Корея потенційно може втрутитися у цей конфлікт, оскільки вона вже надавала війська та зброю Росії для підтримки у війні проти України. Її диктатор Кім Чен Ин може навіть спробувати таємно переправити одну зі своїх ядерних боєголовок — через Росію — до Ірану. Навіть без прямої участі інших країн-ізгоїв на боці Ірану війна тільки почалася.

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Якщо іранський режим не впаде через приниження, завдане Ізраїлем, ізраїльські удари не вирішать проблему з Ісламською Республікою, хоча вони й дали Ізраїлю цінний час.

«Поранений звір може бути ще небезпечнішим», — зазначає видання.

Іранські агенти за кордоном можуть вдатися до терактів та атакувати ізраїльські та єврейські цілі. Лише минулого місяця британські спецслужби запобігли іранській змові з метою нападу на посольство Ізраїлю в Лондоні. По всьому Заходу можуть бути активовані інші «сплячі» агенти.

З іншого боку, іранські агенти за кордоном можуть бути вражені ізраїльськими ударами, які показали вразливість їхніх керівників у Тегерані. Хто захоче йти на місію смертника заради тих, хто програє? Наслідки геополітичного землетрусу, спричиненого ізраїльською атакою на Іран, відчуватимуться далеко за межами регіону, впевнені автори статті.

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Нагадаємо, Ізраїль завдав повітряних ударів по Ірану в п’ятницю, 13 червня. В Єрусалимі обґрунтовують атаку тим, що Іран наблизився до створення ядерної зброї. Своєю чергою Іран назвав удари «оголошенням війни» і запустив сотні дронів по Ізраїлю у відповідь. Жданов розповів, до чого тут Росія та як це вплине на війну в Україні.