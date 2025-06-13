Атака Израиля на Иран: какие последствия ощутят Путин и Ким Чен Ын

Последствия войны между Израилем и Ираном почувствуют далеко за пределами Ближнего Востока

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Неожиданная атака Израиля на военную и научную элиту Ирана стала шоком для Исламской Республики. Однако последствия этих ударов могут выйти далеко за пределы Ближнего Востока и затронуть интересы таких стран, как Россия и Северная Корея.

Об этом пишет Express.

Удары израильской авиации продолжаются, и окончательные последствия станут ясны позже. Однако уже сейчас очевидно влияние этих точечных и искусно выполненных атак.

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Дональд Трамп полностью поддержал Израиль, отказавшись от предыдущих попыток дипломатического урегулирования иранской ядерной программы. Теперь президент США публикует грозные угрозы режиму аятолла. Великобритания и Европейский Союз призывают к воздержанию, но их голоса остаются неуслышанными.

Премьер-министр Израиля считает, что смена режима в Тегеране является единственным способом устранить иранскую угрозу. Однако такое изменение власти может стать смертным приговором для аятоллы Хаменеи. История иранской революции 1979 года показывает, что проигравшие долго не задерживаются у власти, поэтому ожидается, что режим будет жестоко цепляться за нее. Если только восстание не свергнет Исламскую Республику, режим будет переживать израильские удары, надеясь, что со временем способность Израиля наносить такие глубокие удары иссякнет.

Воздействие на Россию и Северную Корею

Для Владимира Путина последствия израильско-иранского конфликта будут неоднозначными. Рост цен на нефть из-за опасений нефтедобывающих стран оказаться под перекрестным огнем между Тель-Авивом и Тегераном является положительной новостью для военной казны Кремля. Мировое внимание также отвлечет российское вторжение в Украину. Однако поставки иранских беспилотников, которые Путин использовал для атак на украинские города, могут прекратиться. Израиль нанес удары по иранским заводам по производству дронов, и аятолла захочет использовать все производимые беспилотники против Израиля.

Северная Корея может вмешаться в этот конфликт, поскольку она уже предоставляла войска и оружие России для поддержки в войне против Украины. Ее диктатор Ким Чен Ын может даже попытаться тайно переправить одну из своих ядерных боеголовок через Россию в Иран. Даже без прямого участия других стран-изгоев на стороне Ирана война только началась.

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Если иранский режим не упадет из-за унижения Израиля, израильские удары не решат проблему с Исламской Республикой, хотя они и дали Израилю ценное время.

«Раненый зверь может быть еще более опасным», — отмечает издание.

Иранские агенты за границей могут прибегнуть к терактам и атаковать израильские и еврейские цели. Только в прошлом месяце британские спецслужбы предотвратили иранский заговор с целью нападения на посольство Израиля в Лондоне. По всему Западу могут быть активированы другие спящие агенты.

С другой стороны, иранские агенты за рубежом могут быть поражены израильскими ударами, которые показали уязвимость их руководителей в Тегеране. Кто захочет идти на миссию смертника ради проигравших?

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Напомним, Израиль нанес воздушные удары по Ирану в пятницу, 13 июня. В Иерусалиме обосновывают атаку тем, что Иран подошел к созданию ядерного оружия. В свою очередь, Иран назвал удары «объявлением войны» и запустил сотни дронов по Израилю в ответ. Жданов рассказал, при чем здесь Россия и как это повлияет на войну в Украине .