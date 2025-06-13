Израиль атаковал Иран: все об ударах по ядерной программе и операции "Восходящий лев"

Израильская атака по Ирану 13 июня / © Associated Press

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Армия обороны Израиля 13 июня нанесла превентивный ударпо объектам Ирана в рамках операции «Восходящий лев». Это связанные с ядерной программой и военные объекты. Тегеран пригрозил «жестким ответом» и запустил по Израилю более 100 беспилотников.

Все об ударах Израиля по Ирану, причинах этого, реакции Тегерана и мира читайте на ТСН.ua.

Атака Израиля по ядерной программе Ирана

В первые часы 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана под названием «Восходящий лев», нанеся удары по руководству страны, объектам ядерных исследований, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу — как в Тегеране, так и за его пределами. По оценкам военных, Иран сейчас имеет достаточно обогащенного урана для создания 15 ядерных бомб.

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«Десятки самолетов завершили первый этап операции, который включал удары по десяткам военных объектов, в том числе ядерных, в различных регионах Ирана», — сообщила после первой волны ударов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также отмечается, что армия долго готовилась к этой кампании как на передовой, так и в тылу. Готовность гражданского населения считается важной частью операции.

Вибухи в Тегерані під час ізраїльської атаки / © из соцсетей

Детали израильской атаки:

было задействовано более 200 самолетов в пяти волнах ударов;

использовано более 330 боеприпасов;

на видео видно участие истребителей F-35I Adir в «стелс-режиме» (без радарных отражателей);

ударам подверглись также радарные установки Ирана.

Министр обороны Исраэль Кац объявил особое чрезвычайное положение по всей стране из-за операции против Ирана.

«После превентивного удара государства Израиль по Ирану в ближайшее время ожидается ракетная атака и атака беспилотников против государства Израиль и его гражданского населения», — заявил Кац.

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Граждане Израиля должны выполнять указания командования тыла и властей, оставаться в охраняемых зонах.

Причины атаки по Ирану и заявление Биньямина Нетаньяху

Израиль обосновывает атаку тем, что Иран приблизился к завершению разработки ядерного оружия. Переговоры с США, которые должны были сдержать Тегеран, в последние дни считались бесперспективными — теперь их, вероятно, полностью отменят.

«Израиль начал операцию „Восходящий лев“, целенаправленную военную операцию, направленную на устранение иранской угрозы самому существованию Израиля. Эта операция продлится столько дней, сколько нужно, чтобы устранить эту угрозу. В течение десятилетия тираны Тегерана нагло и открыто призывали к уничтожению Израиля«, — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телевизионном обращении около 1:00.

Он отметил, что удары были нанесены по главному иранскому заводу по обогащению урана в Натанзе, по иранским ученым-ядерщикам, работающим над бомбой, а также — в самое сердце программы баллистических ракет.

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В то же время в ЦАХАЛ заявили, что иранский режим годами ведет прямую и косвенную кампанию террора против Израиля, финансируя и направляя террористическую деятельность через своих посредников по всему Ближнему Востоку, одновременно продвигаясь к получению ядерного оружия.

«Иранский режим возглавляет ось, ответственную за все террористические атаки против Государства Израиль с начала войны „Железных мечей“, в частности путем вооружения и финансирования террористической организации ХАМАС, которая была ответственна за резню 7 октября. Во время войны „Железных мечей“ Иран даже дважды непосредственно атаковал Израиль, выпустив сотни ракет в сторону Израиля», — говорится в сообщении израильской армии.

Там добавили, что иранские чиновники публично заявили о своем намерении уничтожить Израиль. И сегодня Тегеран ближе, чем когда-либо, к получению ядерного оружия.

«Оружие массового уничтожения в руках иранского режима является экзистенциальной угрозой для государства Израиль и значительной угрозой для всего мира. Государство Израиль не позволит режиму получить оружие массового уничтожения», — отметили в ЦАХАЛе.

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Результаты ударов Израиля по Ирану

Представитель ЦАХАЛа, бригадный генерал Эфи Дефрин сообщил, что в результате ударов были ликвидированы несколько ключевых иранских чиновников, среди них:

Мохаммад Багери — главнокомандующий вооруженных сил Ирана,

Хосейн Салами — глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР),

Голам Али Рашид — руководитель Центрального командного штаба «Хатам аль-Анбия».

Погибли также другие чиновники, однако их имена пока не обнародуют.

По информации издания IRNA, в результате отдельных ударов также погибли ученый-ядерщик и президент Исламского университета «Азад» Мохаммад-Мехди Техранчи, ученый-ядерщик и экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси, а также гражданские.

Разрушения в Иране после израильской атаки 13 июня / © Getty Images

Разрушения в Иране после израильской атаки 13 июня / © Getty Images

Ситуация на ядерных объектах Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что на ядерном объекте в Натанзе, который стал мишенью для израильских ударов, не зафиксировано повышения уровня радиации. Эту информацию им предоставили иранские органы власти.

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Также указано, что атомная электростанция в Бушере не была атакована.

К слову, за день до этого, 12 июня, Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, осуждающую Иран за невыполнение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия. Документ поддержали 19 стран, против выступили Россия, Китай и Буркина-Фасо. Основанием для резолюции стал отчет МАГАТЭ о секретной деятельности Ирана, связанной с производством ядерного оружия.

Ответ Ирана на атаку

Reuters со ссылкой на источник в иранских силовых структурах сообщило, что Тегеран планирует «дать жесткий ответ» на атаку Израиля. И уже вскоре стало известно, что утром 13 июня Иран запустил более 100 беспилотников по Израилю. Дефрин сообщил, что ЦАХАЛ работает над их перехватом.

Опубликованное в соцсетях видео показывает иранские беспилотники, направляющиеся в Израиль. Вероятно, это «Шахеды». На кадрах видно дрон, летящий над Ираком.

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Дата публикации 08:48, 13.06.25 Количество просмотров 54 Иран запустил по Израилю более 100 дронов

Реакция мира на операцию Израиля против Ирана

США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не участвовали в ударах, которые Израиль нанес против Ирана.

«Сегодня вечером Израиль принял односторонние меры против Ирана. Мы не участвуем в ударах против Ирана, и нашим приоритетом является защита американских сил в регионе. Израиль сообщил нам, что считает эти действия необходимыми для самообороны. Президент США Дональд Трамп и администрация приняли все необходимые меры для защиты наших сил и поддерживают тесный контакт с нашими региональными партнерами. Позвольте мне четко заявить: Иран не должен атаковать интересы или персонал США», — высказался Рубио.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о планах Израиля нанести удары по Ирану еще до того, как они произошли.

«Иран не может иметь ядерную бомбу. Мы надеемся вернуться за стол переговоров (по ядерной программе Ирана — ред.). Посмотрим. Есть несколько человек в руководстве, которые не вернутся», — сказал американский лидер.

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Трамп отметил, что США готовы защищать себя и Израиль, если Иран применит ответные удары.

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к сдержанности, спокойствию и дипломатии после ударов Израиля по ряду объектов Ирана. Он назвал сообщения об атаке «вызывающими обеспокоенность».

«Призываем все стороны сделать шаг назад и немедленно снизить напряжение. Эскалация не на пользу кому-либо в регионе. Стабильность на Ближнем Востоке должна быть приоритетом», — заявил Стармер.

Китай

Посольство Китая в Иране назвало ситуацию там «тяжелой и сложной», призвав своих граждан внимательно следить за развитием событий и усилить собственные меры безопасности, в частности избегать чувствительных или многолюдных районов.

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Саудовская Аравия

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило свое «решительное осуждение» атаки Израиля по Ирану. В ведомстве заявили, что «вопиющая израильская агрессия» подрывает «суверенитет и безопасность Ирана и является явным нарушением международных законов и норм».

Австралия

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Канберра «встревожена эскалацией между Израилем и Ираном». Она призвала все стороны предоставить приоритет диалогу и дипломатии.

«Это грозит дальнейшей дестабилизацией региона, который и без того является нестабильным», — подчеркнула Вонг.

ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность из-за ударов Израиля по ядерным объектам в Иране. В своем заявлении чиновник напомнил, что все государства-члены ООН должны придерживаться положений Устава организации и руководствоваться нормами международного права.

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«Генеральный секретарь призывает обе стороны проявить максимальную сдержанность и любой ценой избежать дальнейшей эскалации конфликта — ситуации, которую регион вряд ли сможет выдержать», — отмечается в заявлении.

Россия

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что действия Израиля не могут быть оправданы ни с какой стороны. По его словам, прошлая ночь была тяжелой для мира в прямом и переносном смысле.