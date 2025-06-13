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ТСН в социальных сетях

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Политика
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США открестились от удара Израиля по Ирану: Рубио умыл руки

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка не принимала участия в израильских ударах по Ирану, отметив приоритет защиты своих сил в регионе.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Марк Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки не участвовали в ударах, нанесенных Израилем против Ирана , отметив, что Израиль сообщил США, что считает эти действия необходимыми для самообороны.

Об этом пишет CNN .

"Сегодня вечером Израиль принял односторонние меры против Ирана. Мы не принимаем участия в ударах против Ирана, и нашим приоритетом является защита американских сил в регионе. Израиль сообщил нам, что считает эти действия необходимыми для самообороны. Президент США Дональд Трамп и администрация поддержали всех наших необходимых контактов". Позвольте мне четко заявить: Иран не должен атаковать интересы или персонал США», — сказал он.

Напомним, США ранее начали частичную эвакуацию из посольства в Багдаде и разрешают добровольный отъезд семей военнослужащих из ряда объектов на Ближнем Востоке.

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