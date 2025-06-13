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Пятница, 13 июня 2025 года: что стоит сделать
Пятница, 13 июня 2025 года - день мистики, завершений и внутренней очистки.
Пятница, 13 июня 2025 года — это день, объединяющий мистику числа 13, энергию пятницы (дня Венеры) и силу нисходящей Луны в знаке Стрельца (утром) и Козерога (после обеда). Такой день особенно благоприятен для глубинной работы над собой, завершения дел, отпуска старого и внутренней дисциплины.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Что следует сделать в этот день:
Лишиться страхов и внутренних ограничений. Пятница 13-го часто вызывает коллективные тревоги — это прекрасная возможность их проработать, переписать установки, провести практики очистки.
Провести ритуал прощания с прошлым. Можно написать письмо старым связям, повадкам или образам — и символически сжечь или закопать.
Завершить незавершенное. Это благоприятное время для уборки, закрытия долгов, прощания с тем, что больше не служит.
Прислушиваться к интуиции. В день, обернутый мистикой, важно обращать внимание на знаки, сны, ощущения – подсознательное сейчас говорит громче.
Быть в тишине и привести в порядок мысли. Энергия Козорога после обеда придает силы для внутренней структуры, самодисциплины и планирования будущего.
Чего лучше избегать:
начинать новые дела;
подписывать важные договоры;
доверять слухам или действовать на эмоциях.
В пятницу, 13 июня 2025 года, позвольте себе заглянуть вглубь, сделать "энергетическую генеральную уборку" и поблагодарить все, что вы готовы оставить позади. Этот день не для страха, а для силы.
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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.