Израиль нанес удар по Ирану — Axios (видео)

Флаг Израиля

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Израиль нанес удар по Ирану.

Об этом пишет Axios.

По словам двух источников, знакомых с операцией, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Пока неясно, на что направлен Израиль.

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Также по сообщению мониторинговых каналов, в Тегеране слышны взрывы. К тому же, министр обороны Израиля объявил режим чрезвычайного положения.

© из соцсетей

В то же время, как пишет издание, Израиль непосредственно атакует своего крупнейшего и лучше вооруженного противника, не имея четкой поддержки со стороны США.

Президент США Дональд Трамп публично выступил против нападения Израиля на ядерные объекты Ирана, заявив, что он все еще считает ядерное соглашение возможным.

Также США частно сообщили нескольким своим союзникам о неизбежности израильских ударов и дали понять, что они не причастны к ним, сообщил один из источников.

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Администрация Трампа уже заявила Израилю, что не будет участвовать ни в каких ударах по ядерной программе, сообщает Axios.

Однако США ранее помогали защищать Израиль от иранских атак и, вероятно, сделают это снова, если этот удар начнет ответный цикл.

Прежде чем операция стала публичной, посол США в Израиле Майк Хакаби написал в Twitter, что он находится в посольстве в Иерусалиме и “будет оставаться здесь всю ночь”, добавив: “Молитесь за мир в Иерусалиме”.

Масштабы и цели израильского удара пока неясны.

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Израиль неделями готовился к операции по уничтожению ядерных объектов Ирана, но ранее сообщил США, что подождет, чтобы увидеть, что произойдет с ядерными переговорами Трампа.

Шестой раунд переговоров между США и Ираном был запланирован на воскресенье. Непонятно, продолжатся ли переговоры при нынешних обстоятельствах.

Иран пообещал нанести удары по целям США в регионе в случае какого-либо нападения на его ядерную программу.

США также усилили противовоздушную оборону вокруг своих источников в Персидском заливе.

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Даже если Израиль не нанесет прямого удара по ядерным объектам Ирана, США могут быть вовлечены в ответ Ирану.

Напомним, США ранее начали частичную эвакуацию из посольства в Багдаде и разрешают добровольный отъезд семей военнослужащих из ряда объектов на Ближнем Востоке.