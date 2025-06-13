Генассамблея ООН призвала к немедленному прекращению огня в Газе

Генассамблея ООН / © Павел Климкин/twitter

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Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за резолюцию, предусматривающую срочные меры по прекращению вооруженного конфликта в секторе Газа и обеспечению защиты гражданского населения. Инициатива, представленная Испанией, получила поддержку 149 государств, тогда как 12 выступили против, а еще 19 воздержались.

Об этом пишет Укринформ .

Украина поддержала документ, как и большинство европейских стран. Среди тех, кто высказался против, были США, Израиль, Венгрия, Аргентина, а также ряд островных государств.

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Резолюция требует немедленного прекращения огня, освобождения израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и возвращения палестинцев, удерживаемых Израилем. Отдельный акцент сделан на необходимости полного вывода израильских войск из Газы и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа.

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В документе осуждается использование голода как инструмента войны и умышленная блокировка поставок жизненно необходимой помощи.

Несмотря на то, что резолюции Генассамблеи носят рекомендательный характер, они фиксируют международную позицию и сигнализируют о широкой поддержке прекращения эскалации.

На прошлой неделе аналогичный проект в Совете Безопасности ООН был заблокирован США, хотя остальные 14 членов проголосовали за. Генассамблея не впервые выступает с подобными призывами — аналогичные резолюции принимались и в 2023, и в 2024 годах.

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Напомним, еще 30 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС близки к достижению договоренности о временном перемирии.