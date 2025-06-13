Группа дронов атакует Украину: названа траектория полета

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 13 июня 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

Несколько групп ударных БпЛА – через Херсонщину.

Также ранее сообщалось о пусках КАБов – курсом на Запорожскую область.

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Напомним, в ночь на 12 июня российские войска атаковали беспилотниками Харьков . В трех районах города горели дома, магазины, автомобили. Из-за ударов пострадали 14 человек. Имеются многочисленные разрушения.

В Одесской области враг атаковал дронами Вилковскую общину: повреждены предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов. обошлось без пострадавших.