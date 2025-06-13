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Група дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 13 червня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:
Декілька груп ударних БпЛА — через Херсонщину. Курс — на Миколаївську область.
Також раніше повідомлялося про пуски КАБів — курсом на Запорізьку область.
Нагадаємо, у ніч проти 12 червня російські війська атакували безпілотниками Харків. У трьох районах міста горіли будинки, магазини, авто. Через удари постраждали 14 людей. Є численні руйнування.
Водночас в Одеській області ворог атакував дронами Вилківську громаду: пошкоджені підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків. минулося без постраждалих.