Масовані запуски дронів: ЗМІ виявили нову базу у Криму

Росіяни готують у Криму новий стартовий майданчик для запуску «Шахедів» / © ТСН.ua

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Цивільний аеропорт у місті Керч на сході тимчасово окупованого Криму, активно переобладнується Росією на об’єкт військової інфраструктури. Цей об’єкт потенційно стане ключовим пунктом для запуску ударних дронів по Україні. Докази базуються на аналізі даних російського державного реєстру нерухомого майна та свіжих супутникових знімках.

Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на розслідування проєкту «Схеми».

Фортифікаційні споруди та підготовка до запуску БПЛА

Супутникові фотографії, отримані від Planet Labs та проаналізовані журналістами, демонструють значні зміни на території летовища, які тривають дотепер. Порівнюючи знімки за лютий та червень 2025 року, стає очевидним поява нових фортифікаційних та «маскувальних» споруд навколо злітної смуги.

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Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, якому журналісти надали ці зображення, припустив, що ці об’єкти, ймовірно, є технічною базою для комплектування, зберігання та запуску безпілотників. Він зазначив, що розміри «маскувальних» споруд (близько 12 на 9 метрів) ідеально підходять для укриття як самої техніки для БПЛА, так і зенітно-ракетних комплексів, таких як «Панцир-С1» чи «Тор-М2». Це може свідчити про створення цілісної системи протиповітряного захисту для нового військового об’єкта. Крім того, на знімках виявлено характерні насипи, що є ймовірними місцями для розміщення додаткових систем ППО.

Сама злітна смуга аеропорту «Керч» не зазнала суттєвих змін, проте її довжина, за словами Храпчинського, вже відповідає необхідним критеріям для ефективного запуску безпілотних апаратів.

Зміна власності та стратегічна логіка Кремля

Окрім візуальних доказів, розслідувачі отримали підтвердження зміни призначення аеропорту й через дані з російського державного реєстру нерухомості. Згідно з цими відомостями, 4 березня 2025 року окупаційна влада передала окремі земельні ділянки летовища у безстрокове користування Міністерству оборони Росії, а саме його дочірньому підприємству «Кримське територіальне управління майнових відносин». Цей юридичний крок остаточно закріплює військовий статус колишнього цивільного об’єкта.

Історично аеропорт «Керч» припинив регулярні пасажирські авіаперевезення у 2007 році. Після окупації Криму Росією у 2014 році, його територію переважно використовували як майданчик для накопичення вантажного транспорту, що очікував на поромну переправу. Проте, від 19 березня 2025 року, місцеві ЗМІ повідомили про перенесення цього майданчика в інше місце під приводом «реорганізації роботи підприємства», що збігається з початком інтенсивних робіт з переобладнання аеропорту.

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На думку Анатолія Храпчинського, основна мета перетворення керченського аеропорту полягає у створенні додаткового місця для запуску дронів типу Shahed по території України.

«Їм потрібно більше місць для запуску [дронів — ред.]. Логіка полягає в розподілі та підготовці декількох груп, які програмують і запускають ці БПЛА. Виключно для збільшення вогневих можливостей», — пояснив експерт.

Ці висновки набувають особливого значення на тлі посилення російських атак безпілотниками по Україні. Від початку червня Повітряні сили України фіксують значне збільшення кількості дронів, що запускаються Росією, до 500 одиниць за одну атаку. Переобладнання аеропорту «Керч» дозволить окупаційним силам оптимізувати логістику та збільшити частоту та масовість ударів.

Нагадаємо, Трамп оцінив вплив безпілотників на перебіг бойових дій в Україні та назвав це «війною дронів». Президент США зізнався, що для нього було несподіванкою, наскільки потужними можуть бути бойові дрони.

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