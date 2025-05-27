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- Війна
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Росія модернізує "Шахеди" для прориву ППО: ISW про нову стратегію Кремля
РФ зосереджується на адаптації та масовому виробництві «Шахедів», аби зробити їх знову ефективною зброєю.
Нещодавні масштабні модифікації Росією її далекобійних безпілотників «Шахед» та дронів-приманок вказують на намагання Москви адаптуватися до успішних заходів протидії України, які ефективно відбивають ворожі БпЛА-атаки.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зауважили, що раніше російська армія використовувала «Шахеди» для перенавантаження української протиповітряної оборони, аби дати можливість ракетам досягати цілей. Але останні модифікації «Шахедів» свідчать про спробу Росії знову зробити ці дрони ефективною зброєю самою по собі.
В ISW припускають, що Росія може зосереджуватися на адаптації «Шахедів», збільшенні темпів їхнього виробництва та запуску дронів у дедалі більших кількостях, оскільки вони є відносно дешевими та можуть виготовлятися масово — на відміну від дорогих ракет, які країна-агресорка здатна виготовляти у значно меншій кількості.
Зазначається, що Москва вивчає уроки того, як найефективніше адаптувати свої ракетно-дронові удари для прориву потужної системи ППО та виснаження запасів зенітних ракет. Росія перенесе ці напрацювання до будь-якого майбутнього конфлікту.
Нагадаємо, як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, у збитих ворожих дронах і ракетах продовжують знаходити західні компоненти. Ігнат також повідомив про збільшення кількості дронів-імітацій, які мають вигляд і звучать як «Шахеди», але є хибними цілями. Це серйозне навантаження для української ППО.
Українська ППО не справляється з посиленням російських ударів, пише видання Le Monde. За його інформацією, у ЗСУ закінчилися ракети для комплексів SAMP/T. Україна також за півтора року не отримала жодної ракети для Crotale.
На думку аналітиків ISW, зусилля Росії з підвищення виробництва безпілотників, ракет та риторика влади свідчить про її підготовку до затяжної війни проти України та можливо, до майбутнього конфлікту з НАТО.