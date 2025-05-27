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Чи буде перемир’я: військовий аналітик спрогнозував новий наступ РФ
Чому перемир’я з Росією не потрібне Україні — Агіль Рустамзаде розповів про стратегічну перевагу РФ та необхідність посилення ППО.
На сьогодні немає передумов для перемирʼя у війні РФ проти України.
Про це сказав військовий аналітик Агіль Рустамзаде із Азербайджану на YouTube каналі Мосейчук Podcast.
«Не бачу передумов для того, щоб Російська Федерація пішла на перемир’я. Ні у вас, ні в Росії, зараз немає стратегічної переваги. Росіяни про це і заявляють, що постараються до середини осінь сформатувати для себе переговорні умови, стратегічні переваги. Вони вже мають локальний успіх у Сумській області, розпочали там наступальну операцію», — сказав він.
За словами аналітика, російська армія вже розпочала свою весняно-літню кампанію.
«Вони акумулюють сили в Харківській області… Ну, не знаю, зайдуть — не зайдуть, втретє навряд чи успіх буде. Двічі успіху не було… Активізувалися у східну ділянку фронту — Покровський напрямок, Костянтинівський напрямок. Тобто вони розпочали свою весняно-літню кампанію», — уточнив співрозмовник
Агіль Рустамзаде зазначив, що перемир’я потрібне Україні, тільки щоб збільшити свої можливості протиповітряної протиракетної оборони.
«Перемир’я нічого вам не дасть. Може збільшити ваші можливості протидії дронам», — резюмував військовий аналітик.
На YouTube-каналі Мосейчук можна переглянути за цим посиланням відео: Літній наступ чи ceasefire? Мосейчук Podcast