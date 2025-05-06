Навіщо Росії перемир’я на фронті: військовий експерт назвав підлий план Кремля

Роман Світан

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Військовий експерт Роман Світан вважає, що Росії перед новим наступом на Україну потрібна оперативна пауза, щоб підтягнути сили.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Військовий зазначив, що за «перемир’ям» Путіна може стояти план щодо стягування нових сил для війни проти України.

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«Зараз армії РФ потрібна оперативна пауза. Ворог планує наступ влітку, вздовж лінії фронту буде збільшення інтенсивності. Ворог хоче підтягнути сили й засоби до лінії фронту. Тому давати армії РФ паузу — це дурість, зупинка вигідна армії, яка наступає», — сказав Роман Світан.

Повну версію інтерв’ю читайте за посиланням: 72 години до ймовірної небезпеки: експерти попередили про можливість потужних атак армії РФ.