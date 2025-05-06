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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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748
Время на прочтение
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Зачем России перемирие на фронте: военный эксперт назвал подлый план Кремля

Военный эксперт объяснил, зачем Путин объявил о так называемом «перемирии» на 9 мая.

Роман Свитан

Роман Свитан

Военный эксперт Роман Свитан считает, что России перед новым наступлением на Украину нужна оперативная пауза, чтобы подтянуть силы.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Военный отметил, что за «перемирием» Путина может стоять план по стягиванию новых сил для войны против Украины.

«Сейчас армии РФ нужна оперативная пауза, враг планирует наступление летом, вдоль линии фронта будет увеличение интенсивности. Враг хочет подтянуть силы и средства к линии фронта. Поэтому давать армии РФ паузу — это глупость, остановка выгодна армии, которая наступает», — сказал Роман Свитан.

Полную версию интервью читайте по ссылке: 72 часа до вероятной опасности: эксперты предупредили о возможности мощных атак армии РФ

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Дата публикации
Количество просмотров
748
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