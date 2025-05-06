Зачем России перемирие на фронте: военный эксперт назвал подлый план Кремля

Роман Свитан

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Военный эксперт Роман Свитан считает, что России перед новым наступлением на Украину нужна оперативная пауза, чтобы подтянуть силы.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Военный отметил, что за «перемирием» Путина может стоять план по стягиванию новых сил для войны против Украины.

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«Сейчас армии РФ нужна оперативная пауза, враг планирует наступление летом, вдоль линии фронта будет увеличение интенсивности. Враг хочет подтянуть силы и средства к линии фронта. Поэтому давать армии РФ паузу — это глупость, остановка выгодна армии, которая наступает», — сказал Роман Свитан.

Полную версию интервью читайте по ссылке: 72 часа до вероятной опасности: эксперты предупредили о возможности мощных атак армии РФ