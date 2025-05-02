Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо, який після відставки Майка Волтца також виконує обов’язки радника з нацбезпеки, вважає, що війна в Україні не має військового вирішення.

Про це він заявив в ефірі Fox News.

«Ця війна почалася за Джо Байдена. Вона тривала три роки. Вони не намагалися її завершити. І це війна без військового рішення», - сказав Рубіо.

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За його словами, жодна зі сторін не здатна досягти своїх цілей: Путін не може захопити всю Україну, а українська армія не може відкинути росіян навіть до позицій 2014 року.

При цьому Марко Рубіо наголосив, що тільки чинний президент США Дональд Трамп може домогтися мирної угоди в цій війні.

«Сто днів він [Трамп] прагнув миру, зупинити вбивства, смерті та руйнування. І президент старався. Ми наблизились. Вперше за три роки ми бачимо, що треба Україні для зупинки. Ми бачимо, що потрібно росіянам, щоб зупинитися. Проблема в тому, що ці дві позиції все ще трохи далекі одна від одної», - зазначив він.

При цьому американський високопосадовець додав, що президент Трамп тепер повинен вирішити, скільки часу він може приділяти мирному врегулюванню в Україні, зважаючи на те, що сторони конфлікту «недостатньо близькі» до порозуміння.

«Не те, щоб війна в Україні неважлива, але Китай важливіший для майбутнього світу. Звісно, ядерні амбіції Ірану, всі інші справи, які ми маємо. Тож або щось [тобто мирні переговори] має статися, або нам усім треба рухатися далі. Це рішення має ухвалити президент», - підсумував Марко Рубіо.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо назвав підписання угоди про надра суттєвим кроком до завершення війни в Україні.