Блекаут в Іспанії: що передувало збою в енергосистемі

Лінії електропередачі / © Associated Press

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Незадовго до катастрофічного відключення електроенергії, яке сталося низці країн Західної Європи у понеділок, 28 квітня, в Іспанії відбулося кілька менших збоїв електропостачання.

Про це повідомляє Reuters.

Іспанські експерти повідомляють, що 22 квітня через відключення електроенергії поблизу Мадрида порушилися залізничні сигнали та зупинилося щонайменше 10 швидкісних поїздів. Міністр транспорту Оскар Пуенте заявив, що надмірна напруга в електромережі призвела до відключень для захисту підстанцій.

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Того ж дня компанія Repsol повідомила про порушення в роботі нафтопереробного заводу в Картахені через проблеми з електропостачанням.

За словами Антоніо Туріеля, старшого дослідника Іспанської національної дослідницької ради, у дні перед відключенням електроенергії енергосистема зазнала значної нестабільності.

Відключення електроенергії в Іспанії та Португалії вивело з ладу системи зв’язку та транспорту, зупинило промисловість та офіси, а також фактично зупинило торгівлю.

Іспанія наказала провести розслідування за участю уряду, служб безпеки та технічних експертів. Суддя Верховного суду розпочав розслідування щодо того, чи була причиною кібератака.

Нагадаємо, в Іспанії внаслідок блекауту 28 квітня загинуло щонайменше п’ятеро людей.