Іспанія оголошує надзвичайний стан через блекаут

Блекаут в Іспанії 28 квітня / © Reuters

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Міністерство внутрішніх справ Іспанії 28 квітня оголосило надзвичайний стан після того, як більша частина Піренейського півострова постраждала від масштабного блекауту по всій країні.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство внутрішніх справ країни додає, що режим запровадять і в інших регіонах, якщо ті надішлють відповідний запит.

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Екстрені заходи вже діють у Мадриді, а також автономіях Андалусія та Естремадура.

Наразі Мадрид, Андалусія та Естремадура звернулися до центрального уряду з проханням взяти під контроль громадський порядок та інші функції.

Нагадаємо, блекаут у Західній Європі могло спричинити «рідкісне явище». Через екстремальні коливання температури в Іспанії спостерігалися «аномальні коливання» у високовольтних лініях.

Раніше йшлося про те, що масштабне відключення електроенергії серйозно вплинуло на кілька країн Європи, залишивши без світла значну частину Іспанії, Португалії та Франції.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що про кібератаку наразі не йдеться і точні причини блекаутів у ЄС з’ясовуються.

Тим часом масштабний блекаут у Європі 28 квітня торкнувся аеропортів. Вони залишилися без електроенергії. Світлофори та телефонні лінії також не працюють, а мадридський метрополітен евакуювали.

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