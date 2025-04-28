ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1396
Час на прочитання
1 хв

Іспанія оголошує надзвичайний стан через блекаут

В країні немає електрики вже понад 8 годин.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Іспанія оголошує надзвичайний стан через блекаут

Блекаут в Іспанії 28 квітня / © Reuters

Міністерство внутрішніх справ Іспанії 28 квітня оголосило надзвичайний стан після того, як більша частина Піренейського півострова постраждала від масштабного блекауту по всій країні.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство внутрішніх справ країни додає, що режим запровадять і в інших регіонах, якщо ті надішлють відповідний запит.

Екстрені заходи вже діють у Мадриді, а також автономіях Андалусія та Естремадура.

Наразі Мадрид, Андалусія та Естремадура звернулися до центрального уряду з проханням взяти під контроль громадський порядок та інші функції.

Нагадаємо, блекаут у Західній Європі могло спричинити «рідкісне явище». Через екстремальні коливання температури в Іспанії спостерігалися «аномальні коливання» у високовольтних лініях.

Раніше йшлося про те, що масштабне відключення електроенергії серйозно вплинуло на кілька країн Європи, залишивши без світла значну частину Іспанії, Португалії та Франції.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що про кібератаку наразі не йдеться і точні причини блекаутів у ЄС з’ясовуються.

Тим часом масштабний блекаут у Європі 28 квітня торкнувся аеропортів. Вони залишилися без електроенергії. Світлофори та телефонні лінії також не працюють, а мадридський метрополітен евакуювали.

Читайте також

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1396
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie