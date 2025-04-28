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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Масштабний блекаут у Європі: Україна зробила гучну заяву

Україна пропонує підтримку Європі після блекауту, що стався сьогодні у багатьох містах.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Блекаут у Європі

Блекаут у Європі / © Associated Press

Україна готова надати допомогу європейським державам у відновленні енергетичних мереж після масштабних збоїв у постачанні електроенергії, які сталися 28 квітня.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко у соцмережі Х.

«Ми готові поділитися знаннями та досвідом, отриманими, зокрема, за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру», — написав він.

Міністр енергетики також висловив подяку країнам Європейського Союзу за надану підтримку та зазначив, що Україна завжди готова допомогти у разі потреби.

Нагадаємо, 28 квітня масштабні збої в електропостачанні торкнулися Іспанії, Португалії, а також частини Франції та Андорри. Це спричинило перебої у роботі транспорту, аеропортів, світлофорів, лікарень і мобільного зв’язку. Зараз встановлюються причини інциденту, зокрема розглядають технічні несправності в транспортній мережі Іспанії або кібератаку.

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