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Масштабний блекаут у Європі: Україна зробила гучну заяву
Україна пропонує підтримку Європі після блекауту, що стався сьогодні у багатьох містах.
Україна готова надати допомогу європейським державам у відновленні енергетичних мереж після масштабних збоїв у постачанні електроенергії, які сталися 28 квітня.
Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко у соцмережі Х.
«Ми готові поділитися знаннями та досвідом, отриманими, зокрема, за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру», — написав він.
Міністр енергетики також висловив подяку країнам Європейського Союзу за надану підтримку та зазначив, що Україна завжди готова допомогти у разі потреби.
Нагадаємо, 28 квітня масштабні збої в електропостачанні торкнулися Іспанії, Португалії, а також частини Франції та Андорри. Це спричинило перебої у роботі транспорту, аеропортів, світлофорів, лікарень і мобільного зв’язку. Зараз встановлюються причини інциденту, зокрема розглядають технічні несправності в транспортній мережі Іспанії або кібератаку.