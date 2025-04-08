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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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375
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Стало відомо, чи потрібно українцям готуватися до відключень світла

Українська енергосистема витримує похолодання та залишається стабільною.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Вимкнення елетроенергії

Відключень світла не буде / © ТСН.ua

Незважаючи на різке похолодання, відключень електроенергії в Україні не передбачається.,

Про це повідомив т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко в етері телемарафону.

За його словами, наразі енергосистема країни залишається стабільною завдяки злагодженій роботі фахівців та підтримці європейських партнерів.

«Сьогодні енергетики роблять усе можливе для балансування енергосистеми, яке забезпечується власною генерацією та завдяки імпорту електроенергії з ЄС. Вважаю, що період низьких температур ми пройдемо без відключень електроенергії для побутових споживачів», — зазначив голова Держенергонагляду.

Також Замулко наголосив на зростанні кількості сонячних електростанцій та надходженні гуманітарної допомоги з Європи — зокрема, обладнання для ВДЕ з накопичувачами, що підвищує стійкість мережі.

Нагадаємо, раніше в Укренерго відповіли, чи варто українцям знову готуватися до блекаутів.

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