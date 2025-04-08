Стало відомо, чи потрібно українцям готуватися до відключень світла

Відключень світла не буде / © ТСН.ua

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Незважаючи на різке похолодання, відключень електроенергії в Україні не передбачається.,

Про це повідомив т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко в етері телемарафону.

За його словами, наразі енергосистема країни залишається стабільною завдяки злагодженій роботі фахівців та підтримці європейських партнерів.

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«Сьогодні енергетики роблять усе можливе для балансування енергосистеми, яке забезпечується власною генерацією та завдяки імпорту електроенергії з ЄС. Вважаю, що період низьких температур ми пройдемо без відключень електроенергії для побутових споживачів», — зазначив голова Держенергонагляду.

Також Замулко наголосив на зростанні кількості сонячних електростанцій та надходженні гуманітарної допомоги з Європи — зокрема, обладнання для ВДЕ з накопичувачами, що підвищує стійкість мережі.

Нагадаємо, раніше в Укренерго відповіли, чи варто українцям знову готуватися до блекаутів.