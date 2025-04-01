У березні ДТЕК повернув світло 611 тис. родин після ворожих атак

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«У перший місяць весни ворог так само продовжував атакувати українську енергосистему. За цей період фахівцям операторів системи розподілу ДТЕК Мережі вдалося повернути світло у 611 тисяч домівок українців*, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях», — йдеться в ньому.

Зазначається, що у регіонах, наближених до бойових дій, енергосистема також потерпала від ворожих артобстрілів та авіаударів.

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Зокрема, на Дніпропетровщині, яка дедалі частіше стає мішенню ворожих атак, енергетикам за місяць вдалося повернути світло у знеструмлені ворогом домівки 260,2 тисячі родин місцевих мешканців.

Потерпала від ворожих атак і Одещина. Тут у березні енергетики відновили електропостачання 175 тисяч домівок після ворожих атак.

Окрім того, на Донеччині у березні ремонтні бригади ДТЕК змогли відновити електрику в оселях 173,4 тисячі родин. У той же період вони відновили електропостачання в домівках 2,4 тисячі родин жителів Київщини.

«У березні ворог продовжував атаки на енергоінфраструктуру країни. Попри постійну небезпеку енергетики продовжували відновлювати пошкодження та повертати живлення там, де це було можливим. Наша задача — забезпечити мешканців та критичну інфраструктуру світлом максимально, наскільки це можливо в умовах постійних обстрілів», — зазначила генеральна директора ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

Нагадаємо, в березні енергетиків ДТЕК Ріната Ахметова відзначили нагородами за відновлення електропостачання в Одеській області.