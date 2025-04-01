В марте ДТЭК вернул свет 611 тыс. семей после вражеских атак

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«В первый месяц весны враг так же продолжал атаковать украинскую энергосистему. За этот период специалистам операторов системы распределения ДТЭК Сети удалось вернуть свет в 611 тысяч домов украинцев*, которые были обесточены из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях», — говорится в нем.

Отмечается, что в регионах, приближенных к боевым действиям, энергосистема также страдала от вражеских артобстрелов и авиаударов.

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В частности, на Днепропетровщине, которая все чаще становится мишенью вражеских атак, энергетикам за месяц удалось вернуть свет в обесточенные врагом дома 260,2 тысячи семей местных жителей.

Страдала от вражеских атак и Одесчина. Здесь в марте энергетики восстановили электроснабжение 175 тысяч домов после вражеских атак.

Кроме того, на Донетчине в марте ремонтные бригады ДТЭК смогли восстановить электричество в домах 173,4 тысячи семей. В тот же период они возобновили электроснабжение в домах 2,4 тысячи семей жителей Киевщины.

«В марте враг продолжал атаку на энергоинфраструктуру страны. Несмотря на постоянную опасность, энергетики продолжали восстанавливать повреждения и возвращать питание там, где это было возможно. Наша задача — обеспечить жителей и критическую инфраструктуру светом максимально, насколько это возможно в условиях постоянных обстрелов», — отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

Напомним, в марте энергетиков ДТЭК Рината Ахметова отметили наградами за восстановление электроснабжения в Одесской области.