Хто з українців може не платити за опалення: експерт відповів

Юристи пояснили, коли можна законно не платити за опалення та як оскаржити платіжки.

Багато українців стикаються з високими платіжками за тепло, навіть за умов економного споживання. Деякі сподіваються зменшити витрати, зокрема відмовившись від оплати опалення під’їздів або за умови відсутності у квартирі.

Про це пишуть "Економічні новини"

Відмовитися від оплати опалення під’їздів, коридорів та інших спільних приміщень не можна. У багатоквартирних будинках зазвичай встановлені загальні лічильники тепла, тому спожиті гігакалорії розподіляються між усіма квартирами пропорційно до їхньої опалювальної площі.

Власники автономного опалення також зобов’язані сплачувати за опалення місць загального користування, незалежно від того, користуються вони центральним опаленням чи ні.

Чи можна не платити за централізоване опалення

Звільнитися від оплати за централізоване опалення можна лише за умови, що автономне опалення встановлено згідно з законодавством та отримані всі необхідні дозволи. За словами адвоката Романа Симутіна, якщо система опалення була встановлена незаконно, власнику доведеться платити як за опалення квартири, так і за місця загального користування.

“Якщо людина відмовляється платити, теплопостачальна компанія має право звернутися до суду. У таких випадках суд, зазвичай, стає на бік постачальника послуг”, – пояснює Симутін.

Він також наголошує, що зараз індивідуальне опалення дозволено встановлювати тільки для всього будинку, а не для окремих квартир.

Не проживаєте у квартирі – чи можна не платити

Факт відсутності у квартирі не є підставою для звільнення від оплати за опалення. Проте є два випадки, коли споживачі можуть законно не платити за тепло:

Послуга надавалась неякісно – наприклад, температура у квартирі була нижчою за нормативи.

Опалення було відсутнє або надавалось частково.

У таких ситуаціях потрібне документальне підтвердження. Якщо, наприклад, житло було зруйноване або пошкоджене, необхідно надати постачальнику офіційні документи, що засвідчують цей факт.

Нагадаємо, в Україні знову можуть зрости тарифи на воду. Зокрема, водопостачання та водовідведення можуть подорожчати у два етапи, починаючи від 1 квітня 2025 року.

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