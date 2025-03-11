Тарифи на воду зростуть двічі: скільки доведеться платити українцям

В Україні знову можуть зрости тарифи на воду. Зокрема, водопостачання та водовідведення можуть подорожчати у два етапи, починаючи з 1 квітня 2025 року.

Про це пише видання "На пенсії".

Наразі розмір тарифів на воду в Україні визначає влада на місяцях. Проте, аналізуючи інформацію, оприлюднену на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, можна зробити висновок, що найбільше від підвищення можуть постраждати мешканці Києва, адже саме у столиці тарифи традиційно вищі.

Нові тарифи можуть виглядати так:

З 1 квітня 2025 року вартість централізованого водопостачання може зрости до 17,57 грн за кубометр (без ПДВ), а водовідведення – до 16,41 грн. Разом із ПДВ загальна сума становитиме 40,78 грн за кубометр.

З 1 липня 2025 року тарифи можуть підняти ще раз: постачання води зросте до 21,42 грн за кубометр, а водовідведення – до 17,66 грн. У підсумку разом із ПДВ доведеться платити 46,90 грн за кубометр.

Водночас у НКРЕКП пояснюють, що зростання тарифів є необхідним, адже підприємства водопостачання потребують додаткових коштів для підтримки роботи системи.

Нагадаємо, від 1 квітня 2025 року в Україні споживачам природного газу доведеться оплачувати додаткові витрати.

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