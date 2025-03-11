Тарифы на воду возрастут дважды: сколько придется платить украинцам

В Украине снова могут вырасти тарифы на воду. В частности, водоснабжение и водоотвод могут подорожать в два этапа, начиная с 1 апреля 2025 года.

Об этом пишет издание "На пенсии".

Размер тарифов на воду в Украине определяет власть на местах. Однако, анализируя информацию, обнародованную на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, можно сделать вывод, что больше всего от повышения могут пострадать жители Киева, ведь именно в столице тарифы традиционно выше.

Новые тарифы могут выглядеть так:

С 1 апреля 2025 стоимость централизованного водоснабжения может возрасти до 17,57 грн за кубометр (без НДС), а водоотвод – до 16,41 грн. Вместе с НДС, общая сумма будет составлять 40,78 грн за кубометр.

С 1 июля 2025 г. тарифы могут поднять еще раз: поставка воды вырастет до 21,42 грн за кубометр, а водоотвод – до 17,66 грн. В итоге вместе с НДС придется платить 46,90 грн. за кубометр.

В то же время в НКРЭКУ объясняют, что рост тарифов необходим, ведь предприятия водоснабжения нуждаются в дополнительных средствах для поддержания работы системы.

Напомним, с 1 апреля 2025 г. в Украине потребителям природного газа придется оплачивать дополнительные расходы.

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