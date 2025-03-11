ВСУ отбросили врага на Донбассе: карты DeepState

Российская оккупационная армия продвинулась дальше территории РФ – в Курской области. В свою очередь, ВСУ отбросили оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что Силы Обороны Украины отвергли врага возле Новоселки.

Продвижение возле Новоселки. Карта DeepState.

Тем временем российская армия продвинулась возле Мирного и Зозуловки в Курской области РФ.

Продвижение РФ. Карта DeepState.

Продвижение РФ. Карта DeepState.

Как сообщалось, армия РФ активизировала наступление в Курской области. Там в течение нескольких дней оккупанты сумели достичь определенных успехов в продвижении.

Читайте также: