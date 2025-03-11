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ВСУ отбросили врага на Донбассе: карты DeepState

ВСУ отбросили врага на Донбассе: карты DeepState

ВСУ. / Фото: Associated Press

Россияне имеют успехи на Курщине.

Российская оккупационная армия продвинулась дальше территории РФ – в Курской области. В свою очередь, ВСУ отбросили оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что Силы Обороны Украины отвергли врага возле Новоселки.

Продвижение возле Новоселки. Карта DeepState. / ©
Продвижение возле Новоселки. Карта DeepState.

Тем временем российская армия продвинулась возле Мирного и Зозуловки в Курской области РФ.

Продвижение РФ. Карта DeepState. / ©
Продвижение РФ. Карта DeepState.
Продвижение РФ. Карта DeepState. / ©
Продвижение РФ. Карта DeepState.

Как сообщалось, армия РФ активизировала наступление в Курской области. Там в течение нескольких дней оккупанты сумели достичь определенных успехов в продвижении.

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