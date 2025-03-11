ЗСУ відкинули ворога на Донбасі: мапи DeepState

Російська окупаційна армія просунулися далі території РФ - в Курській області. Своєю чергою, ЗСУ відкинули окупантів на Донеччині.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що Сили Оборони України відкинули ворога біля Новосілки.

Просування біля Новосілки. Мапа DeepState.

Тим часом російська армія просунулася біля Мирного та Зозулівки, що в Курській області РФ.

Просування РФ. Мапа DeepState.

Просування РФ. Мапа DeepState.

Як повідомлялося, армія РФ активізувала наступ в Курській області. Там впродовж кількох днів окупанти зуміли досягти певних успіхів у просуванні.

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