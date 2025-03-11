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ЗСУ відкинули ворога на Донбасі: мапи DeepState

ЗСУ відкинули ворога на Донбасі: мапи DeepState

ЗСУ. / Фото: Associated Press

Росіяни мають успіхи на Курщині.

Російська окупаційна армія просунулися далі території РФ - в Курській області. Своєю чергою, ЗСУ відкинули окупантів на Донеччині. 

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що Сили Оборони України відкинули ворога біля Новосілки.

Просування біля Новосілки. Мапа DeepState. / ©
Просування біля Новосілки. Мапа DeepState.

Тим часом російська армія просунулася біля Мирного та Зозулівки, що в Курській області РФ.

Просування РФ. Мапа DeepState. / ©
Просування РФ. Мапа DeepState.
Просування РФ. Мапа DeepState. / ©
Просування РФ. Мапа DeepState.

Як повідомлялося, армія РФ активізувала наступ в Курській області. Там впродовж кількох днів окупанти зуміли досягти певних успіхів у просуванні.

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