ЗСУ відкинули ворога на Донбасі: мапи DeepState

Росіяни мають успіхи на Курщині.
Російська окупаційна армія просунулися далі території РФ - в Курській області. Своєю чергою, ЗСУ відкинули окупантів на Донеччині.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
Зазначається, що Сили Оборони України відкинули ворога біля Новосілки.
Тим часом російська армія просунулася біля Мирного та Зозулівки, що в Курській області РФ.
Як повідомлялося, армія РФ активізувала наступ в Курській області. Там впродовж кількох днів окупанти зуміли досягти певних успіхів у просуванні.